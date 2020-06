Furioso ida y vuelta de Belén Francese con una vecina tras dar positivo por Covid-19

La actriz fue acusada por habitantes de su edificio por haber contagiado al encargado y otra persona. Ella, sin embargo, asegura que cumplió el aislamiento.

El contagio de Belén Francese con coronavirus tras participar de El precio justo derivó en un conflicto con sus vecinos, quienes la culparon de no haber respetado la cuarentena y haber contagiado al encargado. Así lo expresó una supuesta vecina en Twitter.

“Se contagiaron Ernesto y Juan Carlos (os encargados del edificio) por tu culpa. ¡Gracias Belén! Hay Covid en el edificio por tu culpa”, escribió. Francese contraatacó: “¡Gente bruta! ¡Ignorante la cholula coventillera vecina 1 o 2! Mal informada/s que no sé quiénes son. Da la cara o den. Le aclaro: el delivery me lo mandan en helicóptero. Y el encargado y su compañero ya estaban contagiados de antes. Besos y hagan algo por sus vidas”.

Luego aclaró que las fotos en el Sum que publicó esos días en Instagram no son actuales. “¡Las fotos son del verano! ¡Estoy en shortcito! ¡Y mándenme el video patinando, ridículas espaciales, escorias maliciosas sin vida! Y pasen bien mi dirección porque no tengo ninguna denuncia porque no hice nada nada que irrumpa la ley (sic). Ni bien me enteré del caso de canal, me aislé”, arremetió.

Fuente: Minutouno.com.ar