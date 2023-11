Furiosa por la fuga de legisladores, Karina Milei echó a Kikuchi de la cumbre y lo tildó de «traidor»

A Kikuchi lo responsabilizan por el ingreso de los legisladores que se fueron tras el acuerdo con Macri: «toda operación va a ser tomada como acto de traición y división», advirtió Milei.

La cumbre que llamó de urgencia Javier Milei en el Hotel Libertador con el fin de reunir a los legisladores electos para disciplinarlos y evitar más fuga, como anticipó en exclusiva LPO, comenzó con la tensión al máximo cuando el armador Carlos Kikuchi ingresó al salón acompañado de su mano derecha, Julio Serna.

Ninguno de los presentes se lo vio venir, pero el armador territorial se las arregló para participar del encuentro en un intento de reivindicarse tras los embates internos que lo señalan como el responsable de haber hecho acuerdos con sellos electorales que terminaron rompiendo con LLA antes de asumir, sobre todo en provincia de Buenos Aires, como explicó LPO.

Sin embargo, a Kikuchi no le salieron las cosas como las esperaba cuando le recriminó a Guillermo Francos, quien lo reemplazó en el armado, de arribista por llegar en la recta final de la campaña, y de querer sacarle los cargos a los que trabajaron durante dos años.

El capricho de Kikuchi cayó como baldazo de agua fría entre los presentes, sobre todo porque la mayoría no están fogueados en las disputas de poder y no podían creer la escena. Es que Kikuchi confiaba en que iba a recibir el respaldo de aquellos legisladores que ingresaron en las listas de su mano, pero solo recibió el acompañamiento de Serna.

Fue entonces que Karina Milei le paró el carro y le aclaró que no estaba en discusión el reparto de cargos ni con el PRO ni dentro de La Libertad Avanza, «ahora tenemos que prepararnos para el balotaje del 19», le recordó la hermana y «jefe» del presidenciable que lo terminó echando de la reunión al grito de «traidor» y Kikuchi se retiró furioso.

Con el ambiente caldeado, Milei aprovechó para darle una advertencia a su tropa: toda operación va a ser tomada como acto de traición y división, les dijo. Es que a pesar del hermetismo con el que se manejó la cumbre, LPO supo que en el libertarismo no solo señalan a Kikuchi por el armado con candidatos que se fueron del espacio apenas terminó la elección sino también de hacer operaciones mediáticas.

En ese sentido, Milei les dijo a sus diputados electos que los rumores de «acuerdo» con Macri es parte de esas operaciones, que no existen tales compromisos y que tampoco se repartieron cargos ni ministerios.

«Tienen que leerme, yo siempre planteé que era posible acordar con un sector potable de Juntos por el Cambio», se defendió el candidato e insistió en que Macri le prometió apoyo incondicional.

De esta manera, Milei trata de ocultar lo obvio, que como reveló La Política Online, Mauricio Macri reclutó a sus economistas de mayor confianza para preparar el plan a aplicar si el libertario gana el balotaje.

De las reuniones coordinadas por Nicolás Posse entre Guido Sandleris y Luis «Toto» Caputo, con ex funcionarios de Macri como su secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, no participaron ni el designado dolarizador y liquidador del Banco Central, Emilio Ocampo, ni el verdadero jefe de los equipos técnicos, el ex viceministro Carlos Rodríguez.

