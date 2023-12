Furia en C5N: Desmienten «extras» y cruzan a Gasulla/Viale

Entre los que se hicieron eco de tales especulaciones fueron Luis Gasulla y Jonatan Viale y así lo expresaron a través de sus redes sociales. En consecuencia, varias figuras del canal Grupo Indalo estallaron contra los periodistas, al igual que contra el presidente Javier Milei, que replicó sus dichos.

La entrevista en cuestión se dio en una estación de servicio de Palermo. Allí, la notera Agustina Peñalva se acercó al taxista y le consultó respecto a las últimas medidas informadas por Luis Caputo.

«Esto es duro, pero yo tengo que trabajar como siempre. Lo que me preocupa es la gente honesta, los padres de familia que no pueden darle leche a sus hijos, eso es lo más triste. Tengo que estar orando por los humildes, yo trabajo desde los 13 años y tengo 73», respondió el hombre, que no pudo contener las lágrimas.

Sin embargo, una vez terminó con su testimonio, el hombre expresó entre risas: «Muchas gracias, muchas gracias… no puedo soportar». Ante esto, la periodista a cargo del móvil exclamó: «¿Estamos al aire? No sé si nos siguen escuchando».