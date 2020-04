Fuerte sonido causó masiva muerte de pájaros en el interior de Chaco

Podría tratarse de una avioneta que pasó a baja altura pero por el momento no se encontraron rastros de la aeronave. El intendente de Villa Río Bermejito en la Provincia del Chaco, Julio Paredes, comentó que debido a que a las 21 no hay personas en las calles, el ruido se escuchó muy fuerte y se alborotaron las aves, incluso muriendo muchas de ellas.

Paredes explicó que “todos los días, después de las 21, no queda nada nadie en la calle por la cuarentena”, con lo cual hay un silencio profundo en la localidad. El mandatario comentó que suponen que alrededor de las 00:30, pasó una avioneta a muy baja altura, pero por el momento, no pudieron determinar fehacientemente si era o no así.

Sin embargo, el estruendo causó que se alboroten las aves en plena noche, llegando muchas a caer muertas en los techos de las casas o en la plaza local.

Estimó que si se trata de una aeronave (porque todavía no pudo acercarse a la zona donde creen que fue el impacto), pudo haber caído en un campo que se encuentra a unos 18 kilómetros del casco urbano de la localidad que se encuentra a unos 300 kilómetros de la Capital chaqueña.