Fuerte revelación: «A Rodrigo lo asesinaron»

El ex CEO de Magenta Discos, quien asegura que al cantante lo asesinaron, brindó un supuesto detalle poco conocido acerca de la canción que el «Potro» le dedicó a Diego Maradona.

En este marco, Ceccarelli sostuvo que en sus últimos años, Rodrigo Bueno vivía en un estado de paranoia constante, asegurando que recibía amenazas de muerte. Y sobre su hipótesis de un crimen, sentenció: «Fácticamente no lo puedo saber, lo que sí te puedo decir es que los hermanos Kirovsky están involucrados».

«Una de las pruebas más consistentes que tengo yo es un mail del Comisario de Berazategui, que me lo envía a las 3:35 de la mañana, confirmando la patente. Me envía el email por equivocación, cuando iba dirigido a Jorge Kirovsky», añadió el ex CEO de Magenta Discos. Además, no descartó una relación entre el representante José Luis «Pepe» Gozalo y el supuesto asesino.

