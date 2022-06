Fuerte polémica porque quieren cambiar el nombre a la localidad de Pedro R Fernández

Pedro R. Fernández podría cambiar su denominación a Mantilla. La propuesta fue lanzada por un diputado provincial oriundo de esa comuna y ex intendente. Abrió una consulta en sus redes sociales y estalló la polémica. A favor y en contra.

La identidad es canónica. No se puede modificar. Sin embargo, un diputado provincial del justicialismo que integra la alianza Frente de Todos, lanzó una idea desde su Facebook en la jornada de ayer.

“Quisiera conocer la opinión de l@s amig@s y Vecin@s de nuestro pueblo. Que piensan si nuestro pueblo dejara de llamarse Pedro R Fernández y se llamara solamente «Mantilla»? Si la opinión es fundamentada sería mejor. Gracias”.

Las respuestas no se hicieron esperar y fueron contundentes. A favor y en contra de la idea esgrimida por el legislador provincial.

“Primero y principal, a mi manera de ver, sería como una falta de respeto a quienes donaron la tierra para que se levantara el pueblo, o sea el Señor PEDRO RAMÓN FERNANDEZ; MANTILLA(MANUEL FLORENCIO) como se llama la ex-estación de trenes, sabemos algunos pocos ,que fué porque aquí se lo encontró muerto al político que llevaba ese nombre…si bien somos conocidos más por Mantilla, creo le debemos un poco más al sr FERNANDEZ”, respondió una usuaria.

“Por mi parte me gustaría más Mantilla solo, creo que la mayoría nos conocen más así sin desmerecer al Sr. Fernández. También lo veo o analizo desde un punto de vista en que cada ciudad tiene origen por razones religiosas, de seguridad, de mercado, laboral, etc. En nuestro caso creo que se dio un gran salto por el tema de trabajo con el Ferrocarril y ahí radica mi cuestión de estar a favor de eso. Igual me gustaría escuchar o leer a quienes tienen más conocimiento histórico y puedan hacer aportes. Lindo debate la verdad”, aportó otra usuaria.

