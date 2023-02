Fuego sin control en el Iberá, encuentran a ciervos calcinados

Las imágenes son duras y conmueven. Son los propios bomberos quienes al vivir ‘en carne propia’ el drama de los incendios pueden contar y mostrar la magnitud del drama. A través de sus redes sociales difundieron cómo rescataron a una cierva que tenía quemadas sus patas cerca de San Miguel. El animal no resistió. Conmovedor.

«La imagen es dura, inapropiada para una red social? Quizás sí, pero esto es lo que vemos a diario cuando combatimos incendios en los campos. Hoy se hizo hasta lo imposible por salvarle la vida a este hermoso ejemplar y no pudimos. 40 kilómetros al sur de la localidad de San Miguel se lo encontró en ese estado, saliendo de un incendio, con las 4 patas quemadas hasta el hueso, sin patas y manos», escribió en su muro de Facebook el propio Bruno Lovinson, Sub Director de Defensa Civil y quien encabeza la mayoría de los operativos que buscan apagar los incendios en Corrientes.

«Se imaginan el dolor no?», se preguntó, con razonable sentido común, y agregó: «nosotros también nos sentimos así al no poder hacer nada».

Continuó Lovinson: «cuando pedimos que no quemen no es un capricho, es una necesidad de cuidar el tesoro más preciado que tenemos los Correntinos, nuestra fauna y flora de los Esteros de Ibera. No pedimos nada, simplemente no quemen».

Héctor López Tosolini es compañero de Lovinson en el cuerpo de bomberos y quien difundió las mismas fotos con éste texto: «Cuando te preguntan porque aguantan todo, y si somos locos aguantando muchas cosas pero hoy nos quebró ver tanta destrucción, hicimos todo lo posible para salvar a esta cierva pero llegamos tarde lamentablemente»

«Basta de incendios… estás imágenes las subo para que de una vez por todas tomemos conciencia y dejemos de provocar incendios. Hoy no quiero que piensen en nosotros que estamos en la línea, quiero que vean la imagen y piensen en ellos que el fuego los está matando lenta y dolorosamente», agregó.

En lo que va del año ya hay 76 mil hectáreas afectadas por los incendios en Corrientes

COMPARTIR