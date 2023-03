Fue promesa de la Premier League, hoy es actor porno y se arrepiente

«Cuando jugaba en el Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol. También solía pelear, era un experto luchador, tal vez con eso podría haber ido a alguna parte. Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno pensé que sería igual de bueno. Y no, la verdad que no es tan bueno como la gente piensa”, aseguró Oliver, quien está en pareja con Sophie Anderson, conocida actriz porno.

En su adolescencia Oliver disfrutó de aquella época en las Inferiores del club de Londres hasta que por un delito menor estuvo un tiempo tras las rejas. Una vez que recuperó la libertad volvió a los campos de juego y también se dedicó a trabajar como pintor, albañil y decorador de interiores. Pero para ganar un dinero extra se dedicó a las películas condicionadas y le pagaban 182 dólares (150 libras esterlinas o 170 euros)

Pero no fue una buena experiencia para el ex-jugador. “Fue aterrador estar en mi primer set, el camarógrafo era un irlandés grande y calvo, daba bastante miedo, tengo que sacar mi pene delante de él. Era como un piso laminado, y yo estaba desnudo y sudando, y me estaba resbalando en mi propio sudor”, recordó en el podcast Anything Goes con James English.

“Tuvimos que seguir rodando, seguí resbalándome por el piso, tuvieron que seguir limpiando el piso, yo era solo un desastre que goteaba. La gente solía decirme, ‘lo estás haciendo bien todo de todos modos’, porque sabían que solía acostarme con chicas, yo era un jugador, y decían, ‘es mejor que te paguen por eso’”, agregó.

Con su pareja Sophie Anderson, Damián creó Fxxking Productions, una productora que genera contenido condicionado. También manejan una cuenta de Instagram llamada Fxxking Explorers en la que además comparten de sus actividades fuera de los films XXX y hasta en ocasiones fueron a alentar el Crystal Palace.

Oliver se hizo muy conocido en el ambiente y desde su cuenta de Twitter (@DAMIANOLIVERXXX) se define como “productor, actor, modelo, cantante, futbolista”, tiene cerca de 60 mil seguidores que contemplan su activad en fotos y videos que sube de forma diaria sin ningún tipo de filtro. Además, tiene una cuenta de Only Fans.

Colombia: La directora de un colegio armó un reglamento con normas insólitas y les hizo una advertencia a los alumnos