Frigorifico de Corrientes se adhirien al paro en rechazo a la medida de troceo

Este lunes frigoríficos de Corrientes se adhirien al paro, junto a otras provincias del pais. Es en rechazo a la medida de troceo que será obligatoria desde noviembre. Frigoríficos de Tucumán, Catamarca, Mendoza, Santiago del Estero, y Corrientes además de otros que abastecen a Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, anunciaron una medida de fuerza desde este lunes que, podría complicar el abastecimiento en estas zonas. Así lo confirmó la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) a través de un comunicado que no recibirán hacienda y no faenarán desde el 31 de octubre, en rechazo a la medida de troceo establecida por el Gobierno a partir de noviembre. “Desde Fifra se informa que en reunión mantenida con los asociados de las cámaras que conforman Cafrisa, Afic y Cicer que no recibirá hacienda a partir del lunes y no habrá actividad da faena o distribución de carne desde el martes en virtud de la vigencia de la normativa relativa al troceo y la falta de autorización de utilización de medio mecánico para su descarga”, señalaron. Los referentes del sector señalaron que la medida se implementó sin dar alternativas a muchos frigoríficos que no tienen la infraestructura necesaria para implementar el cambio. Según lo publicado este viernes en el Boletín Oficial por la Secretaría de Agricultura, a partir de la entrada en vigencia del troceo y dentro de los próximos 180 días, se deberá incorporar etiquetas impresas que contengan toda la información correspondiente de cada corte de carne, en reemplazo a los sellos delos frigoríficos.

En el primer semestre del año la producción de carne vacuna en Argentina aumentó hasta un 4% más que en el 2021

COMPARTIR