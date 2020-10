Friedman: «Los partidos industriales están estallando, se vienen las coaliciones de partidos negros y verdes»

El premio Pulitzer destacó que los sistemas binarios entraron en crisis y que es necesario un nuevo enfoque de ecosistemas multinivel para afrontar el futuro.

El periodista del New York Times y tres veces premio Pulitzer, Thomas Friedman, analizó este miércoles el futuro que se viene tras la pandemia y advirtió que los partidos políticos tradicionales nacidos con las distintas olas de la Revolución Industrial están «volando por los aires».

En una entrevista realizada por Paula Altavilla, CEO de Whirpool para la región, Friedman señaló que la velocidad a la que se vienen registrando cambios se aceleró en los últimos años siguiendo tres vectores: la globalización, la madre naturaleza y el cambio climático.

«Lo llaman la Cuarta Revolución Industrial, pero a mí no me gusta ese nombre: no hay nada de industrial en ello. En todo el mundo los partidos industriales están volando por los aires. Por ejemplo, en el Reino Unido los tories implosionan con el Brexit; en los Estados Unidos los republicanos devinieron en fanáticos de Trump; en Francia tiene un presidente sin partido, y un partido de oposición sin líder; y en Italia no sé qué está pasando, pero sé que los demócrata cristianos no son gobierno. Algo grande está pasando que está haciendo implosionar a todos esos partidos al mismo tiempo», evaluó Friedman.

Rápido (fast), fusionados(fused) y profundo (deep) son los tres adjetivos que, para él, definen esta nueva etapa «cuántica». «Los partidos de derecha-izquierda vuelan porque no entienden la necesidad de un ecosistema que pueda estar en múltiple estados en simultáneo», diagnosticó.

En su opinión, alguna respuesta a la crisis de los partidos «binarios» puede pensarse desde el lado de la computación. De la computación binaria de ceros y unos, se pasó a la computación cuántica, que consiste en estar en múltiples niveles a la misma vez. Por eso, para él es crucial que los partidos y los Estados se aggiornen para poder estar en varios lugares en simultáneo.

En este sentido, enfatizó que como regulador de las nuevas tecnologías profundas, el sector público quedó completamente atrasado, obsoleto y citó a un empresario del rubro: «Cuando veo al Estado querer regularnos, veo a mi perro viendo la televisión», ejemplificó.

En su opinión, la asociatividad y la cooperación van a ser claves para la supervivencia durante y tras el coronavirus. Y puede verse una pista del futuro de los Estados y de los partidos políticos en tres de los países que mejor gestionaron la pandemia: Alemania, Nueva Zelanda y Austria. Allí, los que crecen son los partidos «negros» y «verdes», sostuvo, que están asociados a partidos de derecha. Ambas corrientes van a formar parte de las coaliciones de los gobiernos futuros para poder abarcar más niveles en un marco de asociatividad.

El otro factor clave para la supervivencia, no solo de los partidos políticos, sino de las comunidades es la inclusión de los que son diferentes. En momentos de radicalización y polarización, para Fiedman, es necesaria «una compleja coalición de adaptación» que incorpore a los otros.

La Política Online