Flor Peña PICANTISIMA contra los referentes macristas que sostuvieron lo de la “Infectadura”

Una carta de 300 intelectuales, científicos y periodistas sostiene que la Argentina vive “una infectadura”

Sebreli, Kovadloff, Brandoni, Tonelli y Liliana De Riz, junto a Sandra Pitta (una científica manifiesta a favor del ex gobierno de Macri) firmaron un documento contra el Gobierno titulado “La democracia está en peligro”

Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni, Daniel Sabsay, Lilia Puig, Luis Tonelli, Fabiana Tuñez, Gabriel Palumbo, Liliana De Riz, Federico Andahazzi, Silvina Martínez, María José Demare, Daniel Sabsay, Fernando Pedrosa, Diego Bernardini, José Antonio Artusi, Maximiliano Carrillo, Marcelo Gioffre y Darío Lopérfido. Además firmaron: Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal, Néstor Sclauzero, Rosario Agostini, Eduardo Antín (Quintín), Marcelo Panozzo, Javier Navia, Luis Gasulla, Rogelio Alaniz, Pablo Ciarlero, Ricardo Benedetti, Leonardo D’Espósito, José Ignacio Sbrocco, Sandra de la Fuente, Rodolfo Pousá y Emilio Laferriere son algunos de los firmantes.

La reacción en redes connotando lo ilógico y desfortunado del título en medio de una PANDEMIA MUNDIAL con millares de muertes y las restricciones diferenciales y alternativas según el rebrote de cada región. En medio de los comentarios Florencia Peña escribió: “Pase x twitter y me encontré con INFECTADURA by intelectual people. Un bello regalo sería hacerles la Cumbia o el Regatón a modo de homenaje… Van a amarrrr…”

Y agregó en la red social: “Algo así como : Ahí viene la INFECTADURA DURA DURA DURA DURA… by intelectual people”

Y terminó diciendo: “( Perreo ) Yo me infecto sola Yo me infecto sola. X que a esta INFECTADURA que te venden con verdura , le hacemos un buen aporte chupando picaportes. (Perreo) yo me infecto sola yo me infecto sola. ( repite hasta que Sarlo lo disponga) Letra by #intelectualpeople”

