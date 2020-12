A 15 días de la muerte del capitán y DT de la Selección, en el programa Confrontados mostraron una grabación del Diez antes de su intervención por el hematoma subdural

Filtraron un polémico video de Diego Maradona grabado días antes de su operación en la cabeza

A dos semanas de la muerte de Diego Maradona es infinita la cantidad de información y datos que se van conociendo minuto a minuto. Este jueves en el programa Confrontados, de Marina Calabró, mostraron un polémico video del futbolista y capitán de la Selección antes de la operación en la cabeza a la cual se sometió el pasado 3 de noviembre en la Clínica Olivos.

En la filmación, se escucha al deportista cantando a los gritos: “Marcos Paz, vamos a volver”. El habano que sostenía con su mano izquierda, el vaso de cerveza y un frasco de pastilla son los elementos más llamativos del video, dado que en ese momento “él ya tenía prohibido el alcohol”, comentó Carlos Monti.

El periodista también aseguró que el hombre que se encontraba junto a él era Mariano Castro, un gran amigo de Diego y había sido uno de sus confidentes durante su internación en Cuba. “Ahí se ve lo que antes eran dichos de terceros”, aseguró Marina Calabró hablando sobre los supuestos rumores que ya circulaban, los cuales aseguraban que Maradona tomaba la medicación con bebidas alcohólicas.

“Es una persona que conoce como nadie los misterios y los secretos de Diego Maradona, sobre todo los que tienen que ver con su presencia en la isla de Cuba, porque estuvo al lado de él mucho tiempo”, aseguró Monti. Además, indicaron que el señor del clip es médico y “estaba al pie del cañón” cuando el Diez lo necesitaba.

Meses antes de morir, Diego Maradona decidió enviarle un audio de WhatsApp a Mario Baudry, el actual novio de Verónica Ojeda. A corazón abierto, le confesó cómo la ve a su ex pareja y le hizo un pedido muy especial con respecto a su hijo, Dieguito Fernando.

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, empezó diciendo el emblema de la Selección en una grabación que fue dada a conocer por Luis Ventura en su programa, Secretos Verdaderos (América). Con voz bastante clara y directa, Maradona concluyó: “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”.

En las últimas horas, Dalma y Giannina Maradona solicitaron ser tenidas en cuenta como particulares damnificadas en el expediente por la causa que investiga las circunstancias del deceso de su padre. Las hijas que Diego tuvo con Claudia Villafañe realizaron la presentación a través de su abogado patrocinante, doctor Federico Guntín, miembro del estudio jurídico NBF.

En el caso de que el juez Orlando Díaz, titular de Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro, falle a su favor, según adelantó Télam, ambas podrán acceder al expediente, solicitar medidas probatorias, incorporar peritos de parte y controlar la prueba que se pueda producir.

Fuentes judiciales le confirmaron a Infobae que el magistrado resolverá dicha petición durante la jornada del viernes por la mañana. Hasta el momento, el único particular damnificado es Diego Fernando Maradona, el hijo de siete años que el ídolo tuvo junto a Verónica Ojeda. La actual pareja de la mujer, Mario Baudry, actúa como letrado patrocinante.

Infobae