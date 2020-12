FIFA postergó los Mundiales Sub-20 y Sub-17 por la pandemia

La pandemia ha empezado a generar sus primeras suspensiones de cara al 2021 y en esta oportunidad la FIFA omó la decisión extrema de cancelar dos de los eventos más importantes organizados a partir del crecimiento de los casos de coronavirus y la aparición de una nueva cepa del virus.

En esta oportunidad, se confirmpo que los Mundiales Sub 20 de Indonesia y Sub 17 de Perú pronosticados para el año entrante no se disputarán y el calendario se correrá para el 2023. Apesar de que ninguno de ellos es en tierras europeas, el hecho de generar una burbuja en estas circustancias no fue aceptada por las autoridades.

De esta manera, en las últimas horas se confirmó que Conmebol realizará los Sudamericanos clasificatorios a mediados de 2021, pese a que estaban pautados para llevarse a cabo en febrero en Colombia y entre marzo y abril en Ecuador.

Justamente, en eset mismo día el Consejo de la Conmebol mantuvo una reunión virtual para cerrar el 2020, según expresó el presidente de la entidad, el paraguayo Alejandro Domínguez, aunque los puntos más determinantes rondaron por los reglamentos habilitados.

En cuanto a la clasificación pensando en los futuros mundiales, Argentina ya llevaba adelante varias semanas de entrenamientos en el Predio de Ezeiza, por lo que en los próximos días los entrenadores darán a conocer los nuevos planes pensando en la continuidad de los juveniles en sus clubes.

Filo.news