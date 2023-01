Fiesta del Chamamé en Corrientes: Así será la grilla de la segunda noche donde se presentará Ofelia Leiva

Ofelia Leiva será el número principal del festival de esta noche. La icónica cantautora tiene un repertorio tan amplio como su extensa carrera artística, primero como parte del dúo con Rosendo y después con un despliegue de sus cualidades en todos los escenarios del país. Será la figura principal de la segunda jornada, en una noche que se espera la participación de otros 34 números sobre el escenario que promete ser una nueva edición de nostalgia.

Seguramente habrá sorpresas cuando ella se presente, tal vez algún invitado para acompañarla en letras que ponen la piel de gallina a cada uno de los concurrentes, como «Bajo el cielo de Mantilla», canción a la que le da una impronta especial.

No se sabe si estará o no en su repertorio por la carga emotiva que tiene para ella, el tema «Camino del Arenal», una canción que ella interpreto acompañada por Ariel Báez en una edición anterior, y allí confesó en tono intimista que era una letra que no podía interpretar porque los recuerdos se venían en tropel.

Pero claro que ella es una voz potente que le pone corazón a cada una de sus interpretaciones y su conjunto la acompaña desde hace años. Es una artista que actuó y se presenta en los escenarios más importantes de la música argentina.

Claro que en una grilla que tiene más de 30 artistas para abrir y cerrar la segunda jornada no faltan los participantes destacados como Paquito Aranda, que trae toda la carga de sus composiciones, o las figuras que comienzan en su camino como Nahir Rodríguez acordenista surgido de la escuela que Mario Bofill creó en Loreto, o Santiago Meza Urquidiz, así como jóvenes de apellido con mucha historia como Gabriel Cocomarola.

Claro que la fiesta es también internacional y federal ya que hay un seleccionado de artistas de Brasil, Paraguay y provincias como Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, entre otras.

Ballet

Claro que la danza no puede estar ajena a la celebración y el Ballet oficial de la fiesta se presentará en dos ocasiones con las coreografía «Campeones del Mundo» y «Como agua entre los dedos», que conforma un espectáculo de características únicas que bajo la dirección y creación de Luis Marinoni, es un marca registrada en cada edición de la Fiesta Nacional.

Grilla

Para este sábado se destacan las presentaciones de Ofelia Leiva, Gabriel Cocomarola, Hugo Flores, la Orquesta Folklórica de Corrientes y, desde Paraguay, Nestor Lo y los Caminantes. También estarán Paquito Aranda, Las Guitarras de Curuzú, Marcia Muller, Santiago Meza Urquidez, Remanso, Nahir Rodríguez y más.

