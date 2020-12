Fernández dio su apoyo a Máximo para presidir el peronismo bonaerense

“Hay un montón de compañeros que me han pedido que también sea el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, y hay compañeros que quieren que Máximo sea el presidente a nivel provincial y a mi todo me parece bien” y “posible”, señaló el mandatario en una entrevista concedida a Radio 10.

Fernández consideró que “todos debemos hacer un esfuerzo y de algún modo estar juntos”, agregó que Máximo “es alguien a quien yo quiero mucho, lo conozco de chico, lo vi crecer y hoy es un dirigente preparado, es un gran dirigente, comprometido y de dialogo” y “tiene todas las virtudes para ocupar un cargo de esa naturaleza”.

“El peronismo a mi juicio, necesita abrirse, generar debate, incorporar a nuevos elementos” y hacer un“recambio generacional” por lo que dijo, le parece “que es absolutamente razonable, posible y lo que sería conveniente”.

De esa manera, el mandatario salió a fijar posición a favor de Kirchner frente a uno de los debates que por estas horas atraviesa al peronismo Bonaerense, que apunta a un recambio en la conducción del PJ de la provincia y que incluye, además, la pelea por la titularidad de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

“En la práctica, lo que está pasando es que hay un grupito de intendentes, que antes respondían más a Martín (Insaurralde) y que ahora están construyendo con Alberto, y ellos lo están queriendo llevar a Juanchi Zabaleta a la FAM, que es una manera de decir ‘estamos organizando una cuarta pata al trípode Máximo, Massa, Insaurralde”, lo que lo lleva al líder camporista a contrarrestar esa jugada con esto de ‘yo voy por el PJ’, como una forma de decir ‘yo también juego y no me importa que ustedes cierren con el presidente’”, señaló un importante dirigente peronista provincial, ante la consulta de BAE Negocios.

Lo concreto es que desde hace tiempo La Campora viene construyendo poder territorial propio en los diferentes distritos, teniendo en cuenta que en 2023 vencen los mandatos de varios jefes comunales,lo que les abre una puerta al recambio.

Sin embargo,cuando el pasado 3 de noviembre, y luego de la primera carta de Cristina Fernández de Kirchner en la que cuestionó “a los funcionarios que no funcionan”, el presidentedecidió recostarse en los alcaldes, a los queles hizo un guiño al abrirles la posibilidad de que acudan a la justicia en busca de una reelección indefinida, lo que atenta contra las aspiracionesdelas huestes encabezadas por Máximo.

“Ese fue el primer atisbo de queAlbertocomenzaba a jugar directamenteen el territorio de la provincia, lo que luego se iba a plasmar con algunas designaciones como la de Jorge Ferraresi (al frente del ministerio de Hábitat), lo que demuestra que hay una disposición concreta (aunque Jorge tenga una impronta cristinista fuerte).de que se está construyendo” con los jefes comunales, porque el presidente “necesita armar poder propio,el que hoy no lo tiene”,agregó la fuente.

Ante la consulta del porqué el jefe de Estado sale ahora a respaldar a Máximo para que presida el PJ, el dirigente afirma que Fernández “busca equilibrar su discurso para no ponerse tan de punta con La Campora, y en algún momento debió recibir el mensaje de ‘si vamos a jugar de punta, hagámoslo’, pero no quiere ir al choque porque también los necesita y porque ya bastante tuvo con las cartas y el discurso de Cristina y hoy no estaría en condiciones de dar una guerra frontal”, a la entrada de un año electoral, donde se necesita reforzar el tema de la unidad en el Frente de Todos.

Pero también, advierte que“el presidente tiene la responsabilidad de que, si hay tensiones, que estás sean por abajo: “Si hay una pelea, que sea con los míos, pero no conmigo’, lo que me parece lógico”.

“Diría que Máximo tiene la fuerza para enfrentar a la actual conducción del PJ y sus aliados, porque Insaurralde prácticamente está dentro de su esquema, al igual que Ferrraesi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes) y Mario Secco (Ensenada), entre otros; así como Fernando Espinoza (La Matanza); aunque esto va a depender del lugar que le den, ya que él siempre se posiciona, no como parte de un grupo, sino como algo propio, entre otras cosas, por el peso electoral que tiene su municipio”, agregó otra fuente del peronismo provincial.

El referente afirma que “Menéndez y Grey no tienen nada, salvo un poco de la Primera Sección. Lo único que tienen, es el cargo al frente del PJ provincial, por lo que están buscando plantarse un poco para negociar mejor, pero no van a llegar a una disputa interna”, agregó.

