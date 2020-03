Fernández: “Cuanto más lento sea el contagio, más posibilidades de atención a la gente”

El Presidente explicó de este modo las medidas de aislamiento en diálogo con un programa televisivo de Telefé.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “cuanto más lento sea el contagio, más posibilidades de atención a la gente y menos posibilidades de que el virus mate”, al explicar lo que se busca con el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno nacional hasta el 31 de marzo.

El mandatario expresó su preocupación por la “desaprensión” que toman “algunos” ciudadanos que no toman dimensión del riesgo que significa no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.”Más de 20.000 personas se fueron de Argentina después que avisé que había una pandemia” y “son los que ahora me reclaman que los traiga urgente”, precisó.

Además asumió que “todavía la pandemia no encontró la máxima expresión” en Argentina y que “hoy no sabemos de uno a diez dónde estamos”.

“Esto no es la pelea de un Presidente, es la pelea de una sociedad”, aclaró Fernández en referencia a la lucha contra el coronavirus.

Fernández formuló este concepto en el programa La Peña de Morfi, que emite Telefe.