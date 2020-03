Femicidio evitable: Cronología del crimen de Fátima Acevedo

Según relevó el sitio El Once , desde el año 2017 había antecedentes de violencia de género con Fátima Acevedo como víctima. , con causas tramitadas en el Juzgado de Familia Nº 1 de Paraná. De manera prolongada en el tiempo Fátima daba cuenta de una convivencia marcada por la violencia física, psicológica y sexual de Jorge Nicolás Martínez de 35 años. La golpeaba cuando se negaba a tener relaciones sexuales, la perseguía. Le decía “si no sos mía, no sos de nadie”. Este año comenzaron las denuncias en la Fiscalía. La víctima venía anunciando que podía producirse un femicidio.

La víctima de femicidio Fátima Acevedo estaba en la Casa de Mujeres de Paraná junto a su pequeño hijo

CRONOLOGÍA DE UN FEMICIDIO QUE PUDO EVITARSE

31 de enero

Jorge Nicolás Martínez intentó arrojarle ácido muriático en la cara. Luego afiló una cuchilla. La Justicia le dictó medidas de restricción de acercamiento por violencia de género, que le fueron notificadas el 6 de febrero.

6 de febrero

Fátima Acevedo decidió irse y encontró refugio en la Casa de las Mujeres de la Municipalidad de Paraná. Acudió a la Justicia porque necesitaba retirar sus pertenencias y las de su hijo, que habían quedado en la casa de Jorge Nicolás Martínez. El ahora detenido por femicidio no quería devolverle sus efectos personales. Las pudo recuperar con una orden de allanamiento de la Justicia.

11 de febrero

Fátima Acevedo denunció que Jorge Nicolás Martínez merodeaba la zona de la Casa de las Mujeres de Paraná y que aún quedaban en la vivienda elementos de su hijo por recuperar.

20 de febrero

Jorge Nicolás Martínez le envió un mensaje a Fátima Acevedo referido a San La Muerte.

28 de febrero

Jorge Nicolas Martínez redactó un mensaje que no envió en la aplicación de Notas de su celular. Estaba escrito como si lo hubiera hecho Fátima Acevedo. “Nicolás este es un trabajo que si me va bien me van a dar una casa para vivir con mi hijo y me lo descuentan, pero no se qué hago dándote explicaciones”, decía el texto.

29 de febrero

Fátima Acevedo visitó la casa de Jorge Nicolás Martínez. Esa noche, los vecinos del lugar escucharon fuertes gritos que solían ser habituales mientras la pareja convivía.

1° de marzo

Fátima Acevedo se fue de la Casa de las Mujeres de Paraná y nunca más regresó. Su ex cuñada fue a llevarle a su hijo y no la encontró. Según la Fiscalía, en un horario cercano al mediodía, Jorge Nicolás Martínez retuvo en contra de la voluntad a Fátima Acevedo. La mantuvo oculta en un lugar no determinado para que vuelva a estar pareja con él. Según declaró Jorge Nicolás Martínez, la despidió esa mañana cuando volvía al refugio.

2 de marzo

Una amiga de Fátima Acevedo radicó la denuncia por su desaparición. Ese mismo día, a las 16.33, Jorge Nicolás Martínez utilizó una tarjeta de débito de Fátima Acevedo e intentó realizar una extracción de dinero de un cajero de la sucursal del banco Bersa de calle Gualeguaychú y Alsina de la ciudad de Paraná. Estaba bloqueada.

3 de marzo

Por la noche, la Policía de Entre Ríos allanó la casa de Jorge Nicolás Martínez. Secuestró diversos elementos. La Justicia ordenó su detención.

4 de marzo

Peritaron el celular de Jorge Nicolás Martínez Encontraron un mensaje de texto escrito en la aplicación Notas el 2 de marzo, modificado y enviado el 3, a la compañera de Fátima Acevedo que está en la Casa de la Mujer. En el mensaje, Jorge Nicolás Martínez se hace pasar por Fátima Acevedo y le dice que está “cautiva e incomunicada a manos de gitanos, que está bien, en un trabajo que va a ganar mucho dinero, y que extrañaba a su hijo”. Ese mensaje fue enviado desde el teléfono de Martínez, con otro chip. También se encontró que la última búsqueda en Google fue de fotos de salas de velatorio.

5 de marzo

Confirmaron que un chip de celular encontrado en la casa de Jorge Nicolás Martínez pertenece a la línea de Florencia Acevedo, pero el teléfono de la joven no está. En la audiencia ante el juez de Garantías le dictaron 15 días de prisión preventiva en la unidad penal. Ese mismo día comenzaron los rastrillajes en las inmediaciones de la casa del sospechoso. Allí hay terrenos donde con unos 20 pozos de agua.

6 de marzo

Hallaron ropa de mujer en uno de los pozos cercanos a la casa de Jorge Nicolás Martínez.

8 de marzo

Encontraron un cuerpo en un aljibe. Se trata de Fátima Acevedo. Todo hace suponer que fue una nueva víctima de femicidio. En el Día Internacional de la Mujer, se conoce un nuevo femicidio que por todos los indicios y las denuncias fue absolutamente evitable.