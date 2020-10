Familiares de fallecido en el Hospital de Campaña de Corrientes reclaman pérdida de documentación

Esposa e hijas de Florencio Bravo, muerto el pasado viernes en el centro de salud, aseguran que el inconveniente hizo que se haga el acta de defunción de manera incorrecta. Temen no poder acceder a la pensión al no consignarse los datos filiatorios. En la funeraria debieron hacer una denuncia de extravío para poder avanzar con la cremación. El paciente estaba internado desde el 14 de septiembre pese a no tener coronavirus positivo.

Familiares de un hombre fallecido en el Hospital de Campaña reclaman la pérdida de la documentación del paciente, lo que impidió hacer el acta de defunción correctamente al no contar con los datos filiatorios.

Se trata de Florencio Bravo, muerto el pasado viernes en el centro de salud dedicado al tratamiento de casos de coronavirus pese a no haber dado positivo para la enfermedad.

Sus hijas y esposa aseguran haber dejado su billetera con DNI, carnet de PAMI y demás documentación importante el 14 de septiembre, cuando ingresó a internación. Al fallecer, el personal del Hospital pidió que presentaran su documento de identidad para avanzar en la cremación, a lo que respondieron que siempre la tuvo consigo.

“Le llevamos ropa, había entrado bien al hospital. El viernes a las 10 de la mañana fallece, fuimos a reconocerlo y a la tarde me llaman pidiendo su documentación porque no podían hacerle el acta de defunción. Les dijimos que la tenía con él en su billetera, pero no la encontraban. Hablamos también con la secretaria del crematorio y nos dijo que en el hospital no encontraban su documentación y si teníamos algo más para acreditar que era efectivamente él, hacer el acta y cremarlo, si no quedaba como NN”, detalló a La Dos Marlén Bravo, hija del fallecido.

La familia teme ahora no poder reclamar su pensión ni regularizar sus préstamos. “Estamos pasando un momento horrible”, dijo.

“A mi mamá le pidieron una foto del documento para poder buscarlo. Pero resulta que fue para enviarla al crematorio, cuando desde ahí habían dicho que necesitaban el DNI. Fue la propia secretaria quien hizo una denuncia de extravío para poder avanzar con el acta de defunción, pero ahí no dice ‘estado civil sin informar’”, agregó y compartió una foto del acta, en la que tampoco se especifica el lugar de nacimiento y consta que el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio.

“Mi papá no tenía Covid, sí una neumonía muy avanzada. Lamentablemente lo llevamos tarde por terco. Capaz quemaron su ropa y no se fijaron si ahí estaban sus pertenencias”, agregó la joven.

Desde el área de asistencia social adujeron no poder brindar información al respecto y recomendaron consultar a la Dirección del Hospital, donde dijeron desconocer la situación en detalle.

