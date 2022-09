Fake new: Un militante peronista tuvo que salir a aclarar que no es el que atacó a Cristina Kirchner

«Tengo más de 3400 notificaciones porque algunos trolls de @mauriciomacri @PatoBullrich @horaciorlarreta y compañía están usando imágenes mías para decir que soy «el brasilero». No solo son gorilas, sino que no usan ni media neurona y no tengo ni un parecido», escribió Ignacio Barbieri, militante de la organización Peronismo Militante, en su cuenta de Twitter junto a la captura de un conjunto de tuits donde lo señalaban como el autor del atentado contra la Vicepresidenta.

La imágenes que usaron para la operación son de un acto que encabezó la ex mandataria junto a militantes secundarios en el 2016 y que se puede encontrar en las redes sociales de Cristina Kirchner.