Fake New: La foto del candidato argentino Sergio Massa con supuestas líneas de cocaína es un montaje

Un fotomontaje del candidato oficialista argentino Sergio Massa junto a unas líneas de cocaína circula desde 2015 y volvió a compartirse más de 1.700 veces en redes sociales previo al balotaje del 19 de noviembre de 2023. En la foto original, también de 2015, no hay nada en la mesa en la que supuestamente aparece la droga.

“Para mí la sal no se acomoda así pero como no soy cocinera mejor no opino”, dicen publicaciones en Facebook (1, 2). El contenido, que circula al menos desde 2015 y se viralizó en 2022, volvió a ser compartido en octubre de 2023 también en TikTok y X, antes Twitter.

El 19 de noviembre se realizará la segunda vuelta electoral en Argentina. Los ciudadanos elegirán a su próximo presidente entre Massa, actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, y el diputado Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Pero la imagen, en la que Massa aparece junto al dirigente político Facundo Moyano y al actual diputado opositor Cristian Ritondo, al que se le ve parte del rostro, fue modificada.

Una búsqueda inversa en Google reveló que la foto original fue publicada en enero de 2015 por el propio Moyano, en aquel momento diputado nacional.

En el primer registro no se ve el polvo blanco sobre la mesa.

Entre las verificaciones realizadas por AFP Factual sobre las elecciones argentinas de 2023 también ha surgido desinformación que relaciona a Massa con el consumo de drogas (1).

