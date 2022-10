Extrañando a Diego Maradona, este próximo domingo cumpliría 62 años

“La fecha me llega” le confesó a Georgina Barbarossa en el comienzo de la nota “Son muchos años compartidos, nos conocimos en el ‘76 y nos pusimos de novios en el ‘77 hasta el 2003 que nos salió el divorcio. Me pesa más lo bueno, yo voy para el lado mas amoroso, de ayudar, acompañar».

La compañera de vida por más de dos décadas de Diego Maradona se mostró triste y apesadumbrada ante la inminente llegada del domingo y que él no estuviera acá, a pesar de los problemas judiciales que le podría traer «Si me decís qué querrías, diría que estuviera acá, aunque todos los días tuviera un juicio. No me importaría con tal de que las chicas no pasaran por el dolor que están pasando”.

Durante la entrevista, Claudia Villafañe contó la historia de cómo se empezó a dedicar a la producción de eventos. «Fue en el 2005 cuando Diego hacía La noche del Diez, se venía su cumpleaños y él decía que no quería festejar, hasta que cuatro días antes dijo que «sí, quiero ¿cómo hacemos?» Yo estaba con la productora del programa, eran como 500 personas, vino todo el mundo y el que no estaba invitado también, es un cumpleaños al que todo el mundo va. Y salió tan bien que dijimos, nos tenemos que dedicar a esto”.

Claudia se mostró muy feliz con la llegada hace tres meses de su nieta Azul “Es re bobota, está creciendo un montón, hay celos con la hermana que no quiere que el papá la tenga a upa, y quiere ser ella la protagonista. Yo trato de estar con mis nietos lo más que puedo. Desde que nació Benja, fueron mi prioridad. Y trato de disfrutarlos porque crecen rapidísimo”.

Con respecto a su nieto Benjamín, hijo de Gianinna y el Kun Agüero, aclaró que no está celoso porque está en otra “Voy a todos sus partidos, lo llevo al cole cuando puedo y cuando me necesitan estoy ahí”.

Además reconoció que es fanática de «Gran Hermano» y que entraría a hacer algo -no a participar- y que su preferido es Thiago “Querría que gane él, porque es el que más lo necesita”

