Explotó Mauro Icardi tras los rumores de su situación: «Dejen de inventar, mier…»

«Dejen de inventar, mierdas. La decisión de la no convocatoria fue sólamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que no los tengo, y respeté cada entrenamiento», escribió el delantero, quien se marchó a Ibiza junto a su esposa Wanda Nara, luego de que el entrenador les diera unos días libres a los jugadores.

«El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo por el cual me pagan. Lo que no voy a tolerar es que la gente incompetente y con malas intenciones busquen ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o de un periódico, infórmense con la realidad», añadió el futbolista.

