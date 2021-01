Explotó el uso de internet en Argentina: por qué no se cae y cuánto se está consumiendo

Un estudio reveló los datos de uso de internet en el país durante todo el 2020, pandemia mediante. Los grandes jugadores locales dan su visión de los resultados. Cuál es la perspectiva para 2021.

Un análisis de Internet Media Services (IMS) reveló que en la Argentina se disparó el uso de internet en un 39% en 2020. Según el informe, los argentinos estuvieron mucho más conectados en tiempo real gracias a Twitter: el consumo de la red social del pajarito subió un 63% en comparación al 2019.

«La pandemia de coronavirus modificó sustancialmente nuestra vida cotidiana. Cambiaron los hábitos, la sanitización, la sociabilización y, sobre todo, cambiaron las formas de conectarse, comunicarse y entretenerse», afirma Ignacio Vidaguren, CEO de IMS.

Hoy en día, 35 millones de argentinos se encuentran activos en internet y redes sociales. Infotechnology se puso en contacto con la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Telecom y Movistar Argentina, quienes revelaron métricas sobre los niveles de consumo y conexión.

«Para las empresas de tecnología y conectividad como Telecom representó un gran esfuerzo y una enorme responsabilidad. Muchas de las actividades que mantuvieron al país en movimiento y a las personas en acción pudieron continuar gracias a los servicios que brindamos desde la industria TIC«, aseguran fuentes de Telecom.

La entidad registró una suba del 50% en el uso de datos en internet hogareña, 70% en servicios móviles de voz y 30% en datos móviles.

Un dato interesante es que la hora pico de tráfico se adelantó: «Se multiplicaron las pantallas de conexión y generaron variaciones», develan fuentes de Telecom.

«El uso intensivo de plataformas de video generó un pico de tráfico en los primeras semanas de la cuarentena, cercano al 45%, que luego se fue estabilizando, pero aun así dando un crecimiento del orden del 35% respecto de la media de los meses previos al inicio de la pandemia», dice Ariel Graizer, presidente de la Cabase.

«Se provocó una demanda de conectividad y un incremento del tráfico tal que solo en un fin de semana creció entre un 35% y 40%, el equivalente a la proyección de todo un año», confirma Movistar Argentina. «El 94% de los argentinos cuenta con un teléfono móvil, según una encuesta de la consultora Mobile Marketing Association. Son cifras en constante crecimiento, si las comparamos con los números de años anteriores», agrega.

CUÁLES FUERON LAS APLICACIONES MÁS CONSUMIDAS POR LOS ARGENTINOS

Movistar Argentina dio a conocer cuáles fueron las aplicaciones móviles favoritas de los argentinos durante 2020: Facebook, Instagram y Twitter ocupan el podio. Le siguen TikTok, LinkedIn y Zoom.

CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACIONES EN 2021

En agosto, el Gobierno declaró «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió «cualquier aumento de precios o modificación de los mismos» durante 2020.

«Comenzamos a atravesar un período de incertidumbre a partir del DNU 690/20 y su correspondiente reglamentación. Cambiaron drásticamente las reglas de juego del sector al encuadrarlo como servicio público «en competencia». Estas medidas intervienen en la gestión y eliminan incentivos para la necesaria innovación. Debemos dar un salto evolutivo hacia el 5G», aseveran fuentes de Telecom.

«La situación de las empresas de internet frente a la pandemia lo comparo con un tenedor libre. La gente que tiene un restaurante le pone un precio fijo y único para todos. Lo que hace es calcular cuántas señoras y señores mayores entran. Siempre alguno que come un poco más entra. La pandemia es como si hubiese entrado un equipo de rugby todo el tiempo a nuestro restaurante. Acá todos empezaron a comer como la primera línea de los Pumas. Los costos y nuestra situación sigue siendo la misma. Ahora tenemos una situación más compleja: el Gobierno nos dice que el costo del cubierto no lo podemos aumentar. Hoy, nos dejaron aumentar un 5%. ‘Pero la gente come el doble por la pandemia’, decimos nosotros. El Gobierno nos responde que es un problema de los dueños del tenedor libre«, reflexiona Patricio Seoane, gerente de Internet Services SA.

«El país necesita políticas públicas que contemplen cómo hacer más eficiente y económico el despliegue de redes, cómo lograr una política tributaria equitativa y razonable, y cómo planificar el otorgamiento de espectro en el marco de una economía digital en desarrollo», concluye Movistar.

Infotehnology

