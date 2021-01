Explosiva declaración de dos policías complica a Carolina Píparo y su marido

Dijeron que la pareja tenía “olor a alcohol” y que “vomitaron” en el baño de la Comisaría 1a de La Plata, donde la diputada denunció el robo que sufrió en Año Nuevo.

Dos policías que estaban en la Comisaría 1a de La Plata cuando Carolina Piparo y su marido, Juan Ignacio Buzali, denunciaron el robo que habían sufrido en la madrugada del Año Nuevo en la ciudad de La Plata declararon que la pareja vomitó en el baño y que ambos tenían «olor a alcohol».

La diputada provincial Carolina Píparo llegó a la seccional de las calles 53 entre 9 y 10, en el centro de la capital provincial, después de haber atropellado con su auto a dos motociclistas que confundió con los motochorros que la habían asaltado a las 2 de la madrugada en la casa de sus suegros, ubicada en las calles 47 entre 15 y 16.

Los efectivos detallaron, incluso, que tuvieron que limpiar el baño de la sede policial cuando el matrimonio se retiró para volver a ponerlo en condiciones. Los testimonios alimentan la sospecha de que la pareja estaba alcoholizada cuando persiguieron y arrollaron a Luis Levalle (21) e Iván Coronel (17), y escaparon sin brindarle asistencia.

La causa judicial

La Justicia platense investiga los dos episodios: el robo de la cartera de la legisladora y el atropello posterior, ante la sospecha de que los motociclistas fueron embestidos de manera intencional, lo que podría derivar en una imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Martín de Vargas, abogado defensor de los heridos, insistió hoy en este punto, al entender que los chicos (por Levalle y Coronel) «fueron embestidos intencionalmente». «Buzali aceleró atrás de ellos para embestirlos. Es tentativa de homicidio doloso», aseveró el abogado, quien además pidió que se allane la comisaría 1ra «para que se preserven los rastros genéticos» de la pareja.

Para De Vargas «cada día se reafirma la hipótesis de que fue homicidio en grado de tentativa», e insistió en que Buzali y Píparo confundieron a Levalle y Coronel «con chorros y los embistieron por eso».

Carolina Píparo, que además de diputada es secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata, calificó el episodio como «accidente», aunque evitó explicar por qué no frenaron a brindarles asistencia.

«Después del robo, cuando nos dirigíamos a hacer la denuncia, vimos a las personas que para nosotros nos habían asaltado, pretendimos ayudar a que la policía los encuentre y que no le pase a otra persona lo que me había ocurrido a mí, y es ahí cuando tuvimos un accidente en el que dos personas resultaron heridas y una tuvo que recibir lamentablemente cinco puntos de sutura», señaló en un comunicado de prensa.

El auto de Piparo es perseguido por varias motos luego del atropello en las calles 21 entre 37 y 38.

Cronología de los hechos

El caso ocurrió el viernes 1° de enero cerca de las 2 de la madrugada, cuando al menos seis motochorros asaltaron a Piparo en la puerta de la casa de su suegro. Le robaron la cartera con 20 mil pesos y un teléfono marca iPhone, que en las últimas horas apareció en Berisso.

Una hora después, el Fiat 500 L que conducía su marido, Juan Ignacio Buzali, y en el que la legisladora viajaba como acompañante, embistió en las calles 21 entre 37 y 38 a una moto Honda XR250 en la que iban Levalle y Coronel. Según la versión de Piparo, «cinco motos» les cerraron el paso, chocaron «con una» y supuestamente tres los «empezaron a perseguir».

Los dos jóvenes que fueron atropellados por la pareja no eran delincuentes: estaban junto a un grupo de amigos recorriendo la tradicional quema de muñecos. No solo no tienen antecedentes delictivos, sino que además tenían los papeles de la moto en regla.

Según testigos, la diputada y su esposo arrastraron la moto varios metros -algunos hablan de entre 400 y 300- y no frenaron para asistir a los heridos. Ellos aducen que no se detuvieron por temor a ser nuevamente asaltados.

Un dato llamativo es que el auto de la familia Píparo se detuvo varias cuadras después del atropello, en plaza Moreno, donde los esperaba el secretario de seguridad municipal, Darío Ganduglia. Allí, una mujer que además fue testigo del incidente los filmó y viralizó el video en las redes. En el video se ve el golpe que tenía el auto que conducía Buzali, pero curiosamente los inspectores no le realizaron el control de alcoholemia.

Perfil

