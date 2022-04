Ex vicecanciller argentino es acusado de estar borracho al firmar acuerdo sobre Malvinas

Buenos Aires, 27 abr (Sputnik).- El vicecanciller británico entre 2016 y 2019, Alan Duncan, aseguró en un libro de memorias que durante las negociaciones de un acuerdo con el Gobierno argentino para autorizar más vuelos directos a las Islas Malvinas, su par de ese país, Carlos Foradori, se hallaba en tal estado de ebriedad que no recordaba nada al día siguiente sobre los detalles.

«Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles», según le transmitió el entonces embajador británico en Argentina, Mark Kent, a Duncan, recoge su publicación In the thick of it (En medio de eso).

El exministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas entre 2016 y 2019 señaló a continuación que «como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos».

En el contexto de un viaje originado por la necesidad de que Reino Unido tuviera «relaciones directas con Argentina para asegurar concesiones comerciales y acceso aéreo a las Malvinas», Duncan llegó a Buenos Aires el 10 de septiembre de 2016.

Dos días después se reunió con su par argentino «debajo de la residencia de la embajada (británica) donde hay una fabulosa bodega, bien iluminada, con las paredes llenas de botellas de Merlot».

Duncan explicó que que se trataba de «un buen telón de fondo» para iniciar las conversaciones.

«A medida que una botella tras otra se movía de alguna manera desde la pared del sótano a la mesa, las negociaciones mejoraron», evocó.

Ese mismo día, el funcionario británico se reunió con el presidente Mauricio Macri (2015-2019), «quien dio su bendición» a los esfuerzos diplomáticos.

«Avanzamos un poco desde anoche para llevar a cabo más negociaciones (sobrias) con la canciller (argentina) Susana Malcorra», añadió Duncan.

Con este éxito sobre la mesa, el ex vicecanciller reconoció que al final, «el mayor desafío en las negociaciones fue evitar que los políticos de las Islas sondearan y criticaran todo».

En la declaración conjunta que firmaron el 13 de septiembre de 2016 en Buenos Aires, Foradori y Duncan se manifestaron abiertos a la posibilidad de establecer vuelos directos entre Malvinas y terceros países, con escala en territorio argentino.

En ese documento, que no pasó por el Congreso, los Gobiernos de Mauricio Macri y la primera ministra de ese entonces, Theresa May (2016-2019) también se plantearon profundizar «el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos».

Argentina reclama poder operar un vuelo con destino a las Islas Malvinas desde territorio continental argentino mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.

