Ex Jefe de campaña de JxC Morón detenido por el crimen del empresario en San Antonio de Padua

Walter Rodríguez Sierra, (53 años) alias “el uruguayo” es el titular del auto utilizado en el robo que terminó con el homicidio del empresario Esteban Gabriel Izzo y donde fue herida de gravedad su esposa, Silvana Andrea Petinari.

La noticia conmocionó al arco político local porque Rodríguez Sierra sostiene un fuerte vínculo con el macrismo local. Fue una suerte de jefe de Campaña en las elecciones legislativas del 2017 y 2021, donde encabezó Leandro Ugartemendía y en las generales del 2019, donde finalmente Ramiro Tagliaferro perdería la intendencia de Morón.

En la declaración ante el fiscal Claudio Oviedo, Rodríguez Sierra argumentó que él vendió el Volkswagen Gol, pero no realizó la transferencia de dominio, por eso figura como el titular del vehículo. Sin embargo su versión no convenció, por eso la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía N°2 (a cargo de Ricardo Fraga) la detención de Rodríguez.

Su hijo, Gerardo Alberto Rodríguez, de 18 años, también fue detenido y liberado durante el sábado. Actualmente es asesor del concejal Claudio Faro y figura en la nómina de empleados del Concejo Deliberante de Morón.

Otro dato que se desprende del caso es que quien lleva adelante la defensa de Rodríguez Sierra es el abogado Javier Baños, candidato a intendente de Morón por el Movimiento de Integración Federal, que encabeza Fernando Burlando en la Provincia de Buenos Aires.

Las detenciones

El operativo donde fueron apresados los Rodríguez se realizó el viernes en una vivienda de la calle Juan Martínez al 2400, entre Cuyo y Hortiguera, en la localidad de Ituzaingó. Durante el procedimiento, donde también fue capturado otro joven, la Policía encontró 87 municiones calibre 40; 151 municiones calibre 9 milímetros, y 3 municiones 380.

El Volkswagen Gol Power gris, patente FCB 164, utilizado por los asaltantes fue localizado en la calle Gervasio propiedad de Rodríguez Sierra. En su interior, agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) secuestraron una manopla, una barreta, un cortador neumático tipo cizalla (corta candado), y herramientas, que habrían sido utilizadas en el robo a la vivienda de Izzo situada en Italia 1077, a pocas cuadras de la estación de San Antonio de Padua.

Operativo despegue

En estas horas los principales referentes de Juntos por el Cambio Morón prefieren conservar un silencio que hace ruido. Fuentes cercanas al macrismo local consultadas por este medio reconocen al “Uruguayo” como un “hombre fuerte” del PRO local con particular injerencia en el armado territorial “que estuvo junto a Ramiro desde el 2015 en adelante, especialmente en los años electorales”, ya que se encargaba de las pintadas y las pegatinas típicas de campaña. “Es más que un típico puntero, manejaba la recaudación en la calle, tenía vínculos con vendedores ambulantes y la Cámara de Supermercados Chinos de Morón la creó él. La campaña del 2019 él estuvo a cargo, no se pueden hacer los desentendidos,”, confió otra fuente que supo trabajar cerca del ex marido de María Eugenia Vidal.

