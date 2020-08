Evacúan a Donald Trump de la sala de prensa por presunto tiroteo en la Casa Blanca

Se vivieron momentos de tensión en Washington este lunes cuando el presidente Donald Trump se disponía a brindar una conferencia de prensa y tuvo que ser evacuado por un presunto tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca.

De forma imprevista para los periodistas presentes, el mandatario republicano fue escoltado abruptamente por un agente del Servicio Secreto cuando estaba por comenzar el parte sobre el coronavirus en el país.

TRUMP EVACUATED from White House press briefing room by US Secret Service. An agent locked the briefing room doors from the exterior. pic.twitter.com/El9Xi4lAlE

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 10, 2020