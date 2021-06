Euro 2020: se desmayó Cristian Eriksen en Dinamarca – Finlandia

Los jugadores de Dinamarca formaron de inmediato un círculo a su alrededor para impedir que la televisión oficial mostrara el dramático momento.

El hecho ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo. El árbitro inglés, Anthony Taylor, detuvo el partido que fue finalmente suspendido por «emergencia médica», según un breve comunicado de la UEFA.

Eriksen, de 29 años, lleva doce temporadas en el fútbol profesional desde su debut en primera división en 2009 con Ajax de Países Bajos, en el que jugó hasta finales de 2013. Luego marchó a Tottenham Hotspur de Inglaterra y desde mediados de 2019 milita en Inter.

Con el seleccionado de Dinamarca disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021