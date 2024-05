«Etapas que se terminan»: Cuál es la situación de la UCR en Corrientes

Este miércoles se confirmó la habilitación del último recurso de apelación presentada por el abogado de Ricardo Colombi en el marco del conflicto entre el exgobernador y la convención de la UCR. En medio de la interna que atraviesa el partido principal de la alianza gobernante, varios referentes opinaron sobre la situación. Admitieron la falta diálogo y hablaron de «etapas que se terminan en la política».

Ricardo Colombi pidió a la Justicia Federal que declare la nulidad de lo resuelto por la Convención el 29 de abril de la Unión Cívica Radical. Sostiene que se tomó atribuciones que la corresponden al Comité Central y alertó que 12 convencionales presentes no eran afiliados radicales cuando fueren electos en 2022.

Argumentó en su escrito judicial que «no fue informado de la reunión de la Convención realizada el 29 de abril». «(El Comité Central) Nunca fue notificado de esta reunión, ni tampoco de la ulterior resolución es que se solicito se pida copia de la resolución la que fuera presentada por los noveles apoderados designados por la Convención».

El Juez Federal con competencia electoral en Corrientes, Juan Carlos Vallejos, concedió este miércoles el recurso de apelación tras rechazar la medida cautelar del ex gobernador de. La misma fue elevada a la Cámara Nacional Electoral, que deberá manifestarse en los próximos días.

«Colombi cree que hay una inocultable pretensión de correrlo del escenario político», aseveró el abogado del actual senador provincial, Armando Aquino Britos. «El Presidente del Comité de la UCR se entera del resultado de la Convención y cree que se han avasallado los derechos políticos que tiene la agrupación», señaló.

«Acá empieza una disputa política fuerte. La convención va a defender lo resuelto, pero me parece que, en estas cuestiones, más allá de la ilegalidad formal o algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del proceso político partidario e interno, debió existir y debe existir diálogo», aseveró. «Colombi tiene intenciones de postularse y defender su derecho», agregó.

Gustavo Valdés recibió el bastón de Ricardo Colombi el 10 de diciembre de 2017.

La postura de Gustavo Valdés

«El partido debió convocar a elecciones internas en febrero y lo hizo de manera casi irregular los últimos días antes de que venzan las autoridades partidarias. Con la Convención tuvimos que emprolijar la situación», precisó en una entrevista con Radio Dos.

El gobernador ratificó además que va a ser candidato a presidente de la UCR en las internas. «Voy a tratar de hacer un trabajo diferente. Convocar a los correligionarios para fortalecer el partido», indicó.

«A mí no me da vergüenza la marcha radical, no me escondo ni reniego de que soy radical», soslayó. «El que tiene miedo en política se pierde, yo no tengo miedo y no me voy a perder», aseveró.

«Tenemos que tener un candidato moderno, porque la provincia del 2030 no puede ser la Corrientes del 2000», anticipó Gustavo Valdés sobre las Elecciones de 2025. Además, anunció el fin de la alianza con ECO para anticipar que el frente oficialista con el que buscará garantizar la continuidad de su gestión será Vamos Corrientes, el sello que se inventó para empujar su reelección en 2021.

