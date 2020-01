Estupor en el aeropuerto de Miami: una mujer se desnudó y se subió al techo de un patrullero

En uno de los videos, que fue publicado por el director de cine Billy Corben, se la ve a la mujer caminando junto a las cintas de retiro de maletas mientras, ante la vista de los demás pasajeros, comienza a desvestirse.

En otro de los videos se muestra como la mujer cruza la calle desnuda y se sube al techo de un patrullero que se encontraba en el lugar.

“Otro ángulo de la mujer que se desnudó en @iflymia y luego se subió a un auto de policía”, informó el cineasta en su cuenta de Twitter, donde el video obtuvo 3 mil “Me gusta”.

Hasta el momento se desconocen las causas pero la joven fue detenida por la policía y será sometida a una evaluación de salud mental.

UPDATE 2: Another angle of the woman who stripped naked in @iflymia and then climbed on top of a police car #BecauseMiami pic.twitter.com/8HEmxxOBy5

— Billy Corben (@BillyCorben) January 15, 2020