«Estoy más vivo que nunca»: José Luis Perales debió grabar un video para desmentir la fake news sobre su muerte

Diversos medios de todo el mundo habían anunciado el fallecimiento del mítico cantautor español. Pero se encuentra en Londres, con su familia, en perfecto estado de salud.

El emblemático cantautor español José Luis Perales sufrió un fake news de alcance global. Ante la multiplicación de la noticia de su supuesta muerte en decenas de medios de todo el mundo, grabó un video para clausurar todo tipo de especulación.

Cerca de las 17 de este lunes, varios portales de noticias, la mayoría de Latinoamérica, publicaron la noticia falsa de que el cantautor español había fallecido. Algunos, incluso, aseveraban que había sufrido un infarto al miocardio. La fake news se multiplicó en las redes y generó todavía más confusión.

El equívoco llegó, incluso, hasta a Wikipedia, la enciclopedia abierta. Allí llegó a figurar la muerte de Perales como producida el 7 de agosto de 2023.

Desde Londres, donde descansó unos días en compañía de su familia, el propio artista, de 78 años, decidió salir a desmentir la especie con un corto video que compartió en sus redes. “Les hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Ya estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea anunció que me he muerto pero la verdad es que estoy más vivo y más feliz que nunca. Agradezco a los que intentaron saber si era verdad esta cosa”, dijo el autor de célebres piezas románticas.

José Luis Perales. Foto: Pablo Porciúncula / AFP

José Luis Perales es uno de los compositores más prolíficos y exitosos de España y Latinoamérica. Vendió más de 55 millones de discos y su carrera se lleva más de 45 años. Algunas de sus canciones más recordadas son “Quisiera decir tu nombre”, “Y tú te vas”, “Me llamas”, “Un velero llamado Libertad”, “¿Y cómo es él?” y “Por qué te vas”, entre muchas otras.

