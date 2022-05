Este sábado: Brian Castaño y Charlo dieron el peso y se viene la gran pelea

La revancha unificatoria de los títulos superwelter OMB, CMB, AMB y FIB será este sábado. «Estoy muy contento y listo para pelear. Ya sabía que no iba a tener problemas», afirmó tras el pesaje el pugilista argentino.

El argentino Brian Castaño y el estadounidense Jermell Charlo pasaron con éxito el pesaje para la gran pelea revancha que sostendrán este sábado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, unificatoria de los títulos superwelter OMB, CMB, AMB y FIB.

El pesaje se realizó en el hotel The Westin Los Ángeles Airport y Castaño registró un peso de 153.75 libras (69,739 kilos), en tanto Charlo marcó 152.75 libras (69,286). El tope de la categoría es 154 libras (69,850).

«Estoy muy contento y listo para pelear. Ya sabía que no iba a tener problemas», afirmó tras el pesaje el pugilista bonaerense, que quiere ser el primer boxeador argentino en obtener el título unificado de las cuatro entidades más prestigiosas del boxeo mundial.

La gran revancha

Castaño, titular OMB, tuvo la chance de ser el primer latinoamericano en lograrlo, pero el polémico empate que lo perjudicó en la primera pelea, el 17 de julio de 2021, lo privó de esa oportunidad que meses después aprovechó el mexicano «Canelo» Álvarez cuando derrotó al estadounidense Caleb Plant y unificó los títulos de la categoría supermediano.

La pelea será la principal de una cartelera que será televisada en vivo por las señales de cable TyC Sports, desde las 23 y ESPN, a partir de las 21.

El controversial fallo del primer choque le agrega picante a una pelea que la tiene por sí misma dada la calidad de los contendientes, una suerte de encono que se vio reflejado especialmente en la actitud provocativa de Charlo en la conferencia de prensa.

El pugilista nacido en Richmond, Texas, acusó a Castaño de fingir una lesión para postergar la pelea prevista originalmente para el 19 de marzo en la Crypto Arena (ex Staples Center) de Los Ángeles, lo que originó una dura respuesta del bonaerense.

«Una lesión puede pasar en un campamento. Para él, todos sus oponentes toman drogas o necesitan tiempo para ganarle. Se cree Iron Man. Si viene a noquearme, lo espero tranquilo. Vamos a ver si va a aguantar los doce rounds», enfatizó.

FICHA TÉCNICA DE BRIAN CASTAÑO

* Nombre: Brian Castaño.

* Apodo: Boxi.

* Nacionalidad: argentina.

* Edad: 32 años.

* Altura: 1,71 metros.

* Lugar de nacimiento: Isidro Casanova.

* Lugar de residencia: Isidro Casanova.

* División: superwelter (69,853 kilos).

* Ranking: 2º (mundial) y 1º (argentino)

* Título vigente: superwelter OMB

* Récord: 17 victorias (12 KOs), 0 derrotas y 2 empates.

* Debut profesional: 22-09-2012.

Últimas 10 peleas:

. 17-07-21 (San Antonio, EE.UU.), vs. Charlo (EE.UU), empate (S/D), 12/12 rounds.

. 13-02-21 (California, EE.UU.), vs. Patrick Texeira (Brasil), victoria (U/D), 12/12 rounds.

. 02-11-19 (Washington, EE.UU.), vs Wale Omostoso (Nigeria), victoria (RTD), 5/10 rounds.

. 02-03-19 (Brooklyn, EE.UU), vs Erislandy Lara (Estados Unidos), empate (S/D), 12/12 rounds.

. 10-03-18 (París, Francia), vs Cedric Vitu (Francia), victoria (TKO), 12/12 rounds.

. 01-07-17 (Evian, Francia), vs Michel Soro (Francia), victoria (S/D), 12/12 rounds.

. 26-11-16 (Buenos Aires) vs Emmanuel de Jesús (Puerto Rico), victoria (KO), 6/12 rounds.

. 12-07-16 (California, EE.UU.), vs Marcus Upshaw (EE.UU.), victoria (TKO), 5/10 rounds.

. 18-12-15 (Las Vegas, EE.UU.), vs Aaron García (EE.UU.), victoria (U/D), 8/8 rounds.

. 29-08-15 (Los Ángeles, EE.UU.), vs Jonathan Batista (Dominicana), victoria (descalificación), 5/6 rounds.

Lo concreto es que el choque promete ser tanto o más espectacular que el primero y con promesa de nocaut, ya que ambos tienen potencia en la pegada.

Para Castaño es la pelea de su vida y la que puede ser recordada como un hito en un boxeo argentino que en lo que va del siglo cosechó mayoría de derrotas en las grandes topadas, caso Narváez-Donaire, Maidana-Mayweather I y II o Matthysse-Pacquiao.

Sergio «Maravilla» Martínez salvó la ropa con su triunfo ante Julio César Chávez junior en la fiesta en la que se transformó Las Vegas el 15 de septiembre de 2012.

El boxeador matancero se preparó a conciencia para la revancha y se afincó en Los Ángeles desde comienzos de año. Inclusive siguió entrenando, aunque sin hacer guantes, cuando se lesionó el bíceps derecho en una sesión con el estadounidense Terrell Gausha, reciente perdedor del australiano Tim Tszyu, en pelea por el título OMB.

Brian «el Boxi» Castaño.

Su corta carrera como profesional (17 victorias con 12 ko, 2 empates y ninguna derrota) puede llamar a engaño para un pugilista de 32 años. Pero lleva en el lomo más de 180 peleas como amateur, algo rarísimo en el ámbito local, y apenas tres derrotas.

Además, en las importantes siempre dio la talla: le dio una paliza al brasileño Patrick Teixeira cuando ganó la corona, le ganó fácil al puertorriqueño Emmanuel de Jesús cuando obtuvo el título interino AMB, corona que defendió ante el marfileño Michel Soro y el francés Cedric Vitu antes de abandonarla, y fue ganador ante el cubano Erislandy Lara (actual campeón mediano AMB) y ante Charlo, más allá de las tarjetas no lo legitimaran.

Claro que su rival no es un adversario sencillo. El moreno nacido en Lafitte, Louisiana, tiene un impresionante historial de 34 triunfos (18 por la vía rápida), 1 derrota y el citado empate con Castaño. Es poseedor de tres coronas y desde 2016, cuando ganó el título superwelter CMB, está en el primer nivel del boxeo internacional.

En definitiva, una pelea que promete ser de alto nivel emotivo, de esas que en la jerga boxística se definen como fifty-fifty (cincuenta-cincuenta) para cada lado.

FICHA TÉCNICA DE JERMELL CHARLO

* Nombre: Jermell Charlo.

* Apodo: Iron Man.

* Nacionalidad: estadounidense.

* Edad: 31 años.

* Altura: 1,83 metros.

* Lugar de nacimiento: Lafitte, Louisiana.

* Lugar de residencia: Richmond, Texas.

* División: superwelter (69,853 kilos).

* Ranking: 1° (mundial) y 1° (estadounidense)

* Título vigente: superwelter AMB, CMB y FIB

* Récord: 34 victorias (18 KOs), 1 derrota y 1 empate.

* Debut profesional: 08-12-2007.

Últimas 10 peleas:

. 17-07-21 (San Antonio, EE.UU.), vs. Castaño (Argentina), empate (S/D), 12/12 rounds.

. 26-09-20 (Uncasville, EE.UU.), vs. Jeison Rosario (Dominicana), victoria (KO), 8/12 rounds.

. 21-12-19 (Ontario, EE.UU.), vs. Tony Harrison (EE.UU.), victoria (KO), 11/12 rounds.

. 23-06-19 (Las Vegas, EE.UU.), vs. Jorge Cota (México), victoria (KO), 3/12 rounds.

. 22-12-18 (Brooklyn, EE.UU.), vs Tony Harrison (EE.UU.), derrota (U/D), 12/12 rounds.

. 09-06-18 (Los Ángeles, EE.UU.), vs. Austin Trout (EE.UU.), victoria (M/D), 12/12 rounds.

. 14-10-17 (Brooklyn, EE.UU.), vs. Erickson Lubin (EE.UU.), victoria (KO), 1/12 rounds.

. 22-04-17 (Brooklyn, EE.UU.), vs. Charles Hatley (EE.UU.), victoria (KO), 6/12 rounds.

. 21-05-16 (Las Vegas, EE.UU.), vs. John Jackson (EE.UU.), victoria (KO), 8/12 rounds.

. 31-10-15 (Houston, EE.UU.), vs. Joachime Alcine (Canadá), victoria (TKO), 6/10 rounds.

El árbitro será el californiano Jerry Cantu. Los jueces serán Glenn Feldman (de Connecticut), David Sutherland (de Oklahoma), y Zachary Young (de California).

En cuanto a los supervisores, el único dado a conocer hasta ahora es el de la FIB, el estadounidense Levi Martínez. Resta que los otros tres organismos informen los suyos.

De los cuatro oficiales de ring, solo uno estuvo en algún combate de Castaño. Zachary Young fue designado para la pelea ante Teixeira, el 21 de febrero de 2021, la noche en que Brian lo destronó en fallo unánime en Indio, California. Su tarjeta fue de 117-111 para el boxeador matancero, nacido y residente en Isidro Casanova.

Brian Castaño empató con Jermell Charlo en un polémico fallo

