Estalló la interna en el PRO: Zoom por el futuro de Macri y Patricia Bullrich

El comunicado tras la muerte de Fabián Gutiérrez hizo estallar un armado herido por las investigaciones de espionaje. Buscan correr al expresidente y a la ex ministra de Seguridad de los primeros planos.

El comunicado institucional de Juntos por el Cambio tras el asesinato de Fabián Gutiérrez, difundido por un sector de la alianza de manera inconsulta, fue una bomba de profundidad que sacudió los cimientos de esa coalición política, y particularmente del PRO. Algunas figuras de primera línea salieron a despegarse públicamente del documento y en privado muchos dirigentes se manifestaron abiertamente contra la conducción política del expresidente Mauricio Macri y la exsecretaria de Seguridad y titular del partido, Patricia Bullrich. Por la mañana, dirigentes bonaerenses tuvieron una reunión para unificar una posición sobre el tema. Esta la tarde, las principales figuras amarillas realizarán una videollamada para decidir sus próximos pasos. Ni Macri ni Bullrich fueron invitados.

En medio de revelaciones de espionaje interno, disputas intestinas motorizadas por ambiciones contrapuestas y diferencias de fondo y de forma respecto al posicionamiento de la oposición en el escenario actual, la decisión del sector más intransigente de la coalición de denunciar el crimen de Gutiérrez como un hecho político sin que hubiera un consenso previo y en un documento firmado por los presidentes de los tres partidos cruzó una línea. Hasta ahora, las recriminaciones sucedían puertas adentro, privilegiando la unidad opositora, particularmente en el Congreso. Es posible que este fin de semana se haya clausurado esa etapa y las diferencias que desde adentro definen como “irreconciliable” tomen estado público.

Durante el fin de semana hubo dirigentes de primera línea que se diferenciaron rápidamente del comunicado, que por las firmas que llevaba sugería hablar en nombre de todos los socios de Juntos por el Cambio. El ex jefe de la bancada del PRO en la cámara baja, Nicolás Massot, dijo: “No me representa la idea de que el kirchnerismo mandó a matar a Fabián Gutiérrez”. Por su parte, Mario Negri, jefe del bloque radical, dijo que “hubiera esperado un poco más de tiempo antes de publicar” un documento de ese tono y sostuvo que no tiene “ningún elemento para pedir que la investigación pase a la Justicia Federal”, en contra de lo escrito horas antes. Además del contenido, en privado las quejas apuntaron a cómo un sector difundió el texto mientras había un debate en curso respecto a cómo actuar.

“Se terminó la paciencia”, sentenció un dirigente que acompañó a Macri desde el 2003 y hoy conspira para correrlo de la toma de decisiones. Esta habrá una reunión virtual de la plana mayor del PRO, sin el expresidente. Tampoco será de la partida Patricia Bullrich, titular del partido amarillo. La lista de invitados incluye a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Jorge Macri y Esteban Bullrich. Se va a discutir la posibilidad de apartar a Bullrich de la conducción o por lo menos reemplazarla por una mesa colegiada. También evalúan la conveniencia de publicar un nuevo comunicado, marcando diferencias. “No sé cómo va a terminar, lo que es seguro es que esto así como está entró en crisis y no puede seguir”, anticipan. Vientos de cambio en Juntos por el Idem.