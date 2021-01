Estados Unidos: Fanáticos de Donald Trump entraron por la fuerza en el Capitolio para impedir que proclamen la victoria electoral de Biden

El personal de seguridad del Capitolio evacuó al vicepresidente, Mike Pence, a un sitio seguro dentro del Capitolio, así como también a la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, y al líder republicano del Senado, Mitch McConnell.

Por estas horas se confirmó el pedido de Pelosi para que la Guardia Nacional en DC intervenga en el operativo de seguridad.

Los manifestantes habrían llegado al tercer piso para golpear la puerta de cada despacho al grito de «Trump ganó la elección», según informaron fuentes reproducidas por ABC News.

Miles de fanáticos de Trump se reunieron frente al Capitolio este miércoles para seguir la sesión especial en la que se certificaría la victoria electoral de la fórmula demócrata, pero un gran número pasó a la acción, en parte fogoneados por las declaraciones del todavía mandatario sobre un supuesto fraude que nunca se probó a pesar del recuento de votos.

Mientras tanto, los recintos de Representantes (Diputados) y el Senado están cerrados para proteger a miembros de ambas Cámaras y hay un operativo de evacuación en progreso, informó la cadena ABC News.

Medios locales informaron que se produjeron disparos adentro del Capitolio. La alcalde del distrito de Columbia, Muriel Bowser, decretó hace algunos minutos un toque de queda para Washington DC que entrará en vigencia a las 18 de este miércoles y se prolongará hasta las 6 del jueves.

Por su parte el presidente Donald Trump publicó en Twitter una serie de mensajes, en principio contra el vicepresidente Pence.

«Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. ¡Estados Unidos exige la verdad!», escribió el mandatario saliente.

