Estados Unidos dijo que Rusia ya perdió la guerra contra Ucrania

Lo afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien reiteró que el Gobierno de Joe Biden hará todo lo que pueda para ayudar a Kiev a defender su soberanía y para reforzar a los ucranianos en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones.

La portavoz del gobierno de Joe Biden afirmó que «Rusia ya perdió la guerra con Ucrania» e indicó que la principal razón del fracaso fue que tras la invasión, los rusos no pudieron dividir a la OTAN.

“Los rusos ya han perdido. No han tomado el control de Ucrania. El presidente Putin no va a desfilar por las calles de Kiev, no van a poseer la integridad territorial y la soberanía de este país y no han dividido la OTAN”, fue uno de los tajantes dichos de Jen Psaki.

Según la funcionaria, el plan del presidente ruso falló rotundamente: “la forma en que el presidente Putin definió ‘ganar’ una guerra que inició desde el principio fue apoderarse de Ucrania, envolver a Ucrania en Rusia, arrebatarle su integridad territorial y su soberanía y claramente, eso no ha tenido éxito”.

Jen Psaki valoró el esfuerzo sobrehumano de los ucranianos: "están defendiendo su patria con valentía y coraje de los continuos ataques de los rusos y van a definir en la mesa de negociaciones lo que consideran un éxito en el campo de batalla".

También remarcó el apoyo de EEUU a través del envío de armas y apoyo financiero: “Ahora lo que estamos haciendo es fortalecer a Ucrania en la mesa de negociación, mediante el suministro de armas en el campo de batalla y apoyando cualquier necesidad que tengan”, concluyó Psaki.

Desde Ucrania, alertan por una posible nueva ofensiva rusa el 9 de mayo, aniversario de la derrota nazi en 1945.

Cientos de civiles ucranianos no pueden escapar de Mariúpol

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, le advirtió a Rusia que continúe dejando salir a los civiles de la ciudad sitiada de Mariupol, donde todavía quedan muchos civiles atrapados.

“En los últimos días, ha habido más de un centenar de personas que han podido ponerse a salvo hasta Zaporizhzhia. Pero todavía hay cientos de personas que están atrapadas en la acería y hay miles de personas que se encuentran en la ciudad sitiada de Mariupol y que han vuelto a ser objeto de bombardeos y de violencia. Hay que dejar salir a la gente y dejar entrar la ayuda humanitaria”, concluyó Price.

Estados Unidos cree que Ucrania puede derrotar a Rusia con el «equipamiento adecuado»

