Esta vez lo dijo Marcelo Tinelli: “Clarín miente”

El creador de Showmatch dijo ser víctima de un “hostigamiento” y un “ataque sistemático” del multimedio que lo contrata desde hace años para hacer su programa.

Marcelo Tinelli salió con los tapones de punta contra el Grupo Clarín. Cansado de una sumatoria de artículos críticos a su figura publicados en el diario Clarín, el conductor y empresario televisivo denunció que es víctima de un “hostigamiento” y de un “ataque sistemático” de parte del multimedios que lo contrata desde hace años para la realización de Showmatch. “Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta”, disparó. “No llego a entender el por qué de tanto hostigamiento. En 2006, cuando fue el Mundial de Alemania, me pasó lo mismo. No lo puedo creer y me parece muy injusto. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera. ¿Clarín miente? Sí, y esta vez (el título) lo pongo yo”, afirmó en declaraciones a radio La Red. “Si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene el Grupo Clarín, no termino el día”, subrayó, furioso.

Las declaraciones de Tinelli contra el Grupo Clarín fueron consecuencia de la publicación en el diario del lunes de un artículo que da cuenta de que el conductor está siendo investigado por “hacerse llevar una valija a Esquel en un avión privado que figuró como ‘vuelo humanitario’”. Según la nota, el vuelo aterrizó en el aeropuerto de Esquel el viernes pasado y una persona allegada al conductor se llevó una valija que entregó el copiloto de la aeronave contratada. “La valija -detalla el artículo- fue entregada por el copiloto de la aeronave a una persona de similares características de la que fue a buscar a Tinelli el día que llegó. Y que arribó en la misma camioneta, una RAM patente PNE 257, color azul”. Por ese vuelo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) inició un sumario administrativo para determinar si se cumplió con la reglamentación que permite el traslado de insumos sanitarios.

Esa publicación fue la gota que rebasó la paciencia de Tinelli, que desde Esquel -donde viajó a pasar la cuarentena junto a su familia, horas antes de que se decretara- salió a desmentir que se haya tratado de un “vuelo humanitario”, sino que fue un taxi aéreo que él mismo pagó para que le llevaran medicamentos. “Que haya llegado un vuelo a Esquel con una valija con medicamentos es verdad. Eran para mí y para mi hija”, admitió, pero aclarando que él fue quién contrató al vuelo, ante la imposibilidad de conseguir esos medicamentos en la ciudad patagónica. “No hubo vuelo humanitario. Es una mentira absoluta”, puntualizó el animador que el jueves pasado anunció a través de las redes sociales que postergaba el inicio de Showmatch “para la primera quincena de mayo”.

Claro que el conductor aprovechó la aclaración sobre el vuelo para mostrar públicamente su disgusto con el Grupo Clarín. “Desde que vine a Esquel, se dicen muchas mentiras. Con mi familia jamás violamos la cuarentena. Me pareció muy raro este ataque sistemático. Desde Clarín me tratan de pelotudo desde hace años. Me atacan de manera sistemática y siempre desde el mismo medio. No entiendo por qué mienten así, no está bueno y es muy injusto”, analizó. “El primero que habló de que rompí la cuarentena fue el Grupo Clarín. Después me trataron dos veces de pelotudo. Yo no abandoné nada; además tengo libertad para moverme como periodista”.

Visiblemente enojado, haciendo catarsis al aire, el conductor contó que no es la primera vez que Clarín lo señala, y que pese a todo va a seguir cumpliendo con el aislamiento social obligatorio. “Supongamos que uno puso una vez que rompí la cuarentena, bueno, puede pasar. ‘Pelotudo’ un día, ‘pelotudo’ otro día… siempre del mismo medio. ¡Es permanente el tema! En algún momento, con la extensión de la cuarentena, voy a tener que volver a Buenos Aires. Estaría cumpliendo las normativas. Sigo las indicaciones de nuestro presidente al pie de la letra. Iré a trabajar cumpliendo la normativa”, subrayó.

Vale recordar que, además de su trabajo televisivo, Tinelli es una de las personalidades que el presidente Alberto Fernández convocó al Consejo Federal de la lucha contra el hambre. El conductor se sumó inmediatamente, incluso antes de la asunción de Fernández, con quién tiene una buena relación. “Por ahí alguno si alguno se molestó por integrar la mesa del hambre y trabajar con el gobierno de Alberto, le pido disculpas”, afirmó. Además, Tinelli asumió la presidencia de la Superliga Argentina de Fútbol justo días antes de antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, posicionándose como hombre fuerte de la Asociación Argentina de Fútbol de cara a la organización de la renovación del futuro torneo.

Al consultarle Luis Novaresio sobre los motivos del “hostigamiento” del multimedios hacia su persona, Tinelli señaló que los desconoce, pero descartó de que se tratara de cuestiones contractuales, referidas a su decisión de retrasar la fecha del debut prevista de la nueva temporada de Showmatch. “No sé si hay algo que yo no sé. Hoy un amigo importante me preguntaba ‘che, ¿no será que no te quieren más en el canal?´. No sé, lo desconozco. Me sigue sorprendiendo. Siempre tuve una muy buena relación. Soy periodista y pude haber hecho un montón de cosas, y nunca me ocupé de denunciar públicamente las denuncias que Clarín ha tenido en los últimos años. Siempre respeté a todos los directivos del Grupo y fui una persona muy fiel, ligado al grupo. Por eso me resulta absolutamente injusto”, recalcó.

El conductor evitó hacer suposiciones sobre las causas de lo que definió como un “ataque sistemático” de Clarín, pero también dejó en claro que no descarta nada. “Al estirar el presidente la cuarentena, hablé con (Adrián) Suar para comenzar después. El tema es que del multimedios tengo un ataque sistemático. Por ahí me quieren decir algo. Es más fácil que me digan: ‘No queremos que empieces, no queremos que trabajes más con nosotros’. Lo sabré entender. Es como una relación de pareja, por ahí el otro no quiere. No levantaron el teléfono para preguntarme cómo fue lo de la valija, que es lo que uno haría. Lo preguntás antes, no salís a atacar. Y pasa todo el tiempo y con denuncias que me faltan el respeto. Por ahí hay algo que no me quieren decir o no saben cómo decírmelo… Pero como no me gusta suponer, espero que alguno levante el teléfono y me diga en qué nos equivocamos”, reflexionó Tinelli.

Tras este conflicto, las dudas sobre el estreno de Showmatch se diseminaron, aunque Tinelli tiene vigente el vínculo contractual con Artear para continuar con el ciclo. “Estoy trabajando desde acá todos los días como si estuviera viviendo en Buenos Aires”, dijo sobre el Bailando por un sueño. “Tengo la libertad para moverme por todo el país como comunicador. El programa no empieza el 27 de abril por cuestiones lógicas. Será a mediados de mayo y estoy trabajando todos los días para empezar de la mejor manera”, anunció.

