«Está en juego la vida de mi hija»: Dramático pedido de la mamá de Abigail Niella por dos medicamentos

Abigail Niella es la joven de Paso de la Patria que recibió un trasplante de médula a fines de marzo en Buenos Aires. En las próximas horas se queda sin dos importantes y costosos medicamentos que necesita para continuar con el post operatorio. «No es algo que pueda esperar, no se puede cortar la toma de estos medicamentos. Si me tengo que encadenar afuera de la clínica lo voy a hacer porque es la vida de mi hija. No puedo esperar más, no tengo tiempo» enfatizó Dionisia, la madre, en diálogo exclusivo con Radio Dos

La joven correntina de 16 años, que a fines de marzo fue trasplantada de médula tras ser diagnosticada de leucemia en Buenos Aires, continua con controles diarios en el Hospital Favaloro, pero en las últimas horas la falta de un medicamento provocó la desesperación de su madre, Dionisia Bravo Niella.

«Anduvimos un montón para que la provincia cubra el trasplante y los medicamentos, eso fue por dos meses, ahora ya no me cubre más, ya presenté el pedido en la Casa de Corrientes. Son 5 medicamentos, pero son 2 los que no nos pueden faltar: un inhibidor que es imposible que lo deje de tomar y el otro es para un virus que le salió a Abigail», explicó.

«Sin esos remedios, sería empezar de cero todo… sería volver atrás», agregó la desesperada madre en diálogo con Radio Dos.

«Un medicamento sale 208 mil pesos y el otro 50 mil pesos», precisó Dionisia.

«Abi todavía no está totalmente curada, hay que seguir controlándola, que no haga fiebre, que los estudios le den bien, uno ya va a tomar de por vida y el otro hasta que el virus se le vaya», dijo

Es como jugar con la vida de mi hija

Sobre qué pasaría si no toma los medicamentos, la madre remarcó: «es como jugar con la vida de mi hija, no es un remedio para un resfrío, la vida de mi hija está en juego».

Al mismo tiempo, Dionisia mencionó: «ya tiene el alta en Buenos Aires, pero a Corrientes no podemos volver porque me robaron todo en mi casa en Paso de la Patria, antes de venir para acá, así que es como empezar de cero con todo».

Transplante complejo

«El trasplante de Abigail fue el más complejo por lo que ella tenía. No hace ni dos meses de la intervención. Necesitamos cuidarla mucho», dijo, y agregó: «no come bien, vomita, ahora está un poco triste por el fallecimiento de un nene con el que ella hablaba que estaba internado también, y recibió un trasplante, pero tenía un virus y el sábado no aguantó más. Todo esto nos afecta muchísimo porque éramos muy cercanos con el nene, con la mamá» describió la madre.

Por último, la madre destacó: «no es algo que pueda esperar, no se puede cortar la toma de estos medicamentos, si me tengo que encadenar afuera de la clínica lo voy a hacer porque es la vida de mi hija, no puedo esperar más, no tengo tiempo».

Enfermera despertó de un coma por Covid-19 gracias a un remedio impensado: «Me salvó el Viagra», dijo

COMPARTIR