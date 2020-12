Esquina habilitaría eventos con protocolo y Concepción suspendió festejos populares

Hasta anoche eran cuatro los pacientes afectados en la primera ciudad que para tratar de evitar aglomeraciones autorizaría fiestas de fin de año en dos canchas de fútbol. En la segunda están limitadas las reuniones familiares y no se harán las celebraciones programadas hasta el 10 de enero.

El intendente de Esquina, Hugo Benítez, expresó que al cierre de esta edición se realizaría una reunión en la que evaluarían habilitar dos eventos para celebrar el año año. Ambos se harían aplicando un protocolo por la pandemia de covid -19 y en paralelo se cerraría el paseo costero para evitar la aglomeración de pobladores como sucedió en Navidad. Mientras que su par de Concepción, Lucio Fernández, señaló que todos los hisopados realizados a quienes tuvieron contacto con un paciente que vive en Saladas, dieron resultado negativo. No obstante, ratificó que siguen vigentes las restricciones para las reuniones familiares y confirmó que suspendieron los festejos populares programados hasta el 10 de enero del 2021.

“En estos momentos tenemos cuatro personas afectadas por coronavirus. Dos corresponden a pobladores de nuestra ciudad. Y los otros dos son importados”, expresó el jefe comunal esquinense. Sobre esto precisó que “una persona que tiene registrado su domicilio acá pero vive en Buenos Aires entró por el acceso de Guayquiraró. Allí el hisopado le dio positivo para covid-19. Le permitieron que ingresara igual y realizara el aislamiento acá. Y si bien la otra persona que venía con ella en el acceso dio negativo, ahora también se detectó que está afectada”.

Retorno y sin costanera

Con base en lo sucedido con los últimos casos positivos, “hoy se tomó otra postura. Una persona dio positivo para coronavirus en Guayquiraró y se le pidió que vuelva al lugar donde vive para hacer la cuarentena”, comentó Benítez en la tarde de ayer. Tras lo cual adelantó que en la comuna estaban evaluando adoptar algunas medidas para la fiesta de fin de año.

“La vez anterior cuestionaron que queríamos habilitar eventos, pero nuestro objetivo era hacerlo con un protocolo y evitar así la aglomeración que se generó en la costanera”, afirmó el intendente de Esquina. Por eso, al cierre de esta edición aseveró que se concretaría una reunión en la que evaluarían habilitar dos eventos públicos. “Se harían en un par de canchas de fútbol que tenemos acá. De esa forma, se pueden generar burbujas aunque -por supuesto- no se permitiría bailar”, manifestó a El Litoral. Al mismo tiempo aclaró que “lo que sí tendremos que cerrar es la costanera y para eso le pediremos ayuda a las fuerzas de seguridad”.

Preventivo

“Si bien son 31 las personas que están aisladas, 22 cumplen esa medida porque tuvieron contacto con una persona que dio positivo y que está en cuarentena en Saladas porque vive allí. Las demás son personas que vinieron de otras provincias y que al ingresar trajeron el certificado de que le hicieron el hisopado en Guayquiraró. Pero como aún no tienen los resultados, hasta que los reciban les pedimos que estén aislados. Es decir, todos lo están haciendo por prevención”, explicó el jefe comunal de Concepción en diálogo con El Litoral.

En este punto acotó que entre anoche y hoy esperaban el arribo a la localidad de personas provenientes de Buenos Aires y de otras poblaciones.

“Les sugerimos que esperen en el control de Guayquiraró hasta que les den el resultado. Y en el caso de que decidan no esperar, la opción es venir con el certificado y hacer la cuarentena hasta que tengan la certeza de si están o no afectadas. Por suerte hasta ahora no tuvimos inconvenientes al respecto, sino que cumplen con el pedido”, aseveró Fernández.

Restricciones

Si bien en la localidad hasta ayer no había casos activos, por prevención, la Comuna resolvió seguir limitando algunas actividades que puedan generar aglomeraciones.

“Para el festejo del 31, están permitidas las reuniones de hasta 10 personas. Si van a estar más de una decena pero hasta 24, deben solicitar un permiso en la Municipalidad y eso se le informa a la Policía”, recordó el intendente. Al mismo tiempo aseveró que ayer resolvieron que, a partir del último día del presente año y hasta el 10 de enero del 2021, están suspendidos los festejos populares. “Sucede que a fin de año antes se realizaban bailes, y después las tradicionales celebraciones de domas, por San Baltasar, el Gaucho Gil, etc.”, enumeró.

Por último, subrayó que “el objetivo es que al menos se reduzca el riesgo de contagio”.

