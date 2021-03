Esquina: «El feriado y la Fiesta del Pacú provocaron más contagios»

Luis Ojeda, coordinador de la Municipalidad de Esquina, dialogó con Radio Sudamericana y explicó que si bien siguen teniendo el nexo de los contagios por COVID-19 dentro de la ciudad, “preocupa mucho el aumento repentino de casos”. Además, habló de cómo impactó el feriado por carnaval y la Fiesta del Pacú en el aumento de casos detectados allí. Explicó que ayer derivaron a dos contagiados al Hospital de Campaña.

Esquina presenta hasta la fecha, y a la espera de los datos oficiales de coronavirus de hoy, 47 casos activos de COVID-19. Luis Ojeda, coordinador de la Municipalidad de esa ciudad, comentó a Radio Sudamericana que el feriado por carnaval y la Fiesta del Pacú impactaron de gran manera en la propagación del virus.

“Hoy tenemos 47 casos activos, a los que hay que sumarles los que van a salir hoy publicados en el parte oficial. La primera tanda de contagios fue del fin de semana largo, ya que hubo mucho movimiento en la ciudad, además de algunas personas que vinieron por la Fiesta del Pacú. Esto generó una gran visita de personas a Esquina. Si tuviésemos todos los controles quizá estas cosas no ocurran, pero lo que falla es la responsabilidad individual. Ayer fueron derivadas dos personas más al Hospital de Campaña, por lo que estamos preocupados. Hoy se iba a analizar cómo íbamos a seguir con el tema del nexo, más que nada porque se están contagiando muchos jóvenes. Esa es la edad en la que el contagio está viajando, y eso genera que se contagien los mayores”, detalló en la comunicación Ojeda.

Por otro lado, el funcionario no descartó que hoy se analicen nuevas medidas para la ciudad de Esquina con respecto a la pandemia, visto el aumento en los casos positivos. “No descartamos que hoy se tomen nuevas medidas al respecto. En la reunión de hoy seguramente alguna medida se tendrá que tomar, ya que venimos con muchas restricciones y buscamos el bien de nuestra comunidad. Somos criticados porque restringimos horarios pero siempre buscamos lo mejor para nuestros ciudadanos. No estaba previsto que esto ocurra e hicimos una campaña para que todos lo que vengan actúen responsablemente con el tema de los protocolos, que se manejen con burbujas y demás. 47 casos son muchos y estamos preocupados por esto, a pesar de que tenemos los nexos de los contagios”, explicó Ojeda.

