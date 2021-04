Espert: luego de suspender una gira, presentó coronavirus

«Hoy iba a visitar Chivilcoy, pero no fue. Anoche mi esposa me comentó por teléfono que iba a hisoparse. Por precaución, volví hoy temparno a BsAs y al llegar me enteré que su resultado fue positivo. Por precaución y cumpliendo los protocolos, estaré en cuarentena durante 10 días», había expresado días atrás el economista, quien antes había visitado a los municipios de Mercedes y Junín.

La polémica se desató cuando el candidato se mostró en fotografías de campaña sin el barbijo puesto o mal utilizado, estrechando la mano a personal de un laboratorio de Mercedes, y sin los debidos cuidados sanitario aprendidos en el último año y medio de pandemia.

Cruje la Alianza Libertad

Espert ahora deberá transitar el debido aislamiento en su casa, en tanto que no indicó que tuviera mayores dolencias, lugar donde tendrá tiempo para pensar respecto a su fuerza política, que se encuentra en franca tensión. Puesto que se conoció el viernes la detención del empresario Federico «Fred» Machado, considerado el principal financista de la última campaña de Espert a presidente.

Según trascendió, la detención de Machado se produjo por un pedido de un tribunal de Texas, que lo consideró parte de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero a gran escala, y es acusado de haber lavado 350 millones de dólares entre 2016 y 2020.

