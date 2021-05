Especialista en salud: fabricar oxígeno tiene un costo 85% menos que comprarlo

El consultor en salud Ovidio Irala dijo que es posible volver a tener una planta de oxígeno para disminuir costos al Estado y las ventajas que acarrea fabricarla sin depender de empresas privadas. El 85% del precio es el costo de comprar.

El consultor de salud licenciado Ovidio Irala en el programa «Fredy con Vos» defendió la idea de volver a contar con una fábrica de oxígeno como la que tuvo el Hospital Juan Pablo II.

El profesional dijo en una extensa nota en Radio Con Vos Corrientes que

“en el plan estratégico que se tenía para ese hospital, el Juan Pablo II, cuando se pensó su realización y funcionamiento, estamos hablando hace 23, 24 años atrás, y en esa época nosotros tomamos la decisión a partir de ejemplos de otros países del mundo y de la misma Argentina que en ese momento ya hacía y tenía instalaciones de una fabrica de oxígeno por el sistema PSA, que es la tecnología que se usa para generar”.

“ Nosotros instalamos la planta y realmente en esa época ya había mucha presión de los grandes proveedores de oxígeno del país, que, evidentemente se reparten en la Argentina para la provisión de este producto. Esa suerte de monopolio de estas empresas hace que definan precios, que definan condiciones, que defina tiempos de logística, en fin, que condicionan todo y tenés que estar muy programado y dependiendo de ellos. La ventaja que tenés teniendo una planta de esas características, por un lado, la logística ya no depende de ellos y por otro lado, el costo, que es una de las llaves, uno de los secretos de la provisión de oxígeno”

“Con una fábrica de PSA nuestra en esa época teníamos y hoy creo también, que los costos se mantienen en 18.590 por 120. Y eso es demasiado dinero, que en el sistema de salud, donde los costos, en los públicos se cuidan poco y los que solemos estar en el sector privado cuidamos mucho. Porque también recibimos como contrapartida cuando tenemos pacientes en terapia intensiva, con realmente muy poca retribución, por lo que cuesta mantener a un paciente en un respirador”.

“Realmente, y es lo importante y acá lo aprendí, es que el Hospital proyectó hace 23 años del Juan Pablo esa planta que finalmente se dejó de usar, desconozco los motivos, pero sí estoy seguro que ha sido por presiones, porque nosotros tuvimos presiones de los grandes proveedores. Esa planta quedó de manera absolutamente desmantelada y quedó abandonada. No sé qué le ha pasado pero por ejemplo, el hospital de Gonnet recuperó una planta similar en el año 2020, previendo ya el año pasado y viendo este tema de la pandemia, y que también estaba abandonada y recuperó esa parte, que es más o menos igual que la nuestra, produciendo 14.000 metros cúbicos mensuales, que en nuestro caso estaba dimensionado en función de la demanda potencial que podíamos tener. Obviamente que puede duplicar la planta o hay plantas de mayor producción, pero el costo se reduce el 85% y sin depender de los distribuidores. Eso realmente es muy conveniente”.

“Donde se encarece el producto es en el traslado, creo que la planta actualmente para producir en la zona está en Formosa. La logística es muy cara, son esos camiones que la gente los verá por la ruta transitando acá o en otros ciudades de la Argentina, y por supuesto, la logística es muy cara. Los costos de ese transporte es caro, porque la producción en realidad de los grandes, el insumo más importante que tiene para para hacer ese oxígeno, en definitiva, es tomar el aire. El efecto es todo, todo costo de producción referido a personal, a personal técnico, tienen personal calificado, por supuesto, tienen normas. Que en el caso de la calidad del producto nosotros llegamos a tener producción al 98% con niños que en esa época se hacían nebulización con oxígeno”

“Además el hospital estaba preparado con gases en todas sus habitaciones, en orden a que en ese momento, y creo que se mantiene hoy, las patologías prevalentes eran las bronquiales y era muy importante contar con eso, gases en todas las habitaciones del hospital”

“Hoy por hoy se acopia el producto en termos que abastecen obviamente a los servicios que necesitan Oxígeno, por supuesto, y hoy me imagino que la que la demanda y el consumo. No sé, habría que sentarse a hacer los números, pero con la cantidad de oxígeno que se utiliza, sobre todo en el hospital de Campaña, realmente hay costos que me imagino que deben ser muy importantes, pero no hay otra. A mí me consta que estuve internado en el Hospital de Campaña y consumí desde que ingresé hasta que salí de alta. O sea que los consumos establecidos están determinados por estadísticas”

“Hoy por hoy prácticamente yo creo que hay que volver a redefinir lo que es el consumo paciente en caso de pandemia. Si hay alguna otra provincia en Argentina que haya continuado ha tenido este este sistema o tiene este sistema de fabricación propia de oxígeno es la provincia de Buenos Aires, que está retomando, hay otro hospital que no me acuerdo el nombre que también tiene otra planta es la de Mendoza. Ya en aquella época tenía, nosotros miramos un poco a Mendoza, en ese caso cuando estábamos proyectando la organización del hospital”.

“Nuestro modelo de gestión estuvo orientado a bajar costos, y entonces siempre tratamos de utilizar la tecnología adecuada de calidad”.

“Hoy sí es posible volver a tener, si hay voluntad política una fábrica de oxígeno. Yo creo que hacer un proyecto para abastecer a nuestro hospital con plantas productoras de oxígeno con el sistema especial sería realmente maravilloso . Dejaríamos la logística y cambiamos de pagar un alto costo, se imaginan que estamos hablando del 85% menos y los consumos realmente son importantes. Además, con esa misma planta bobinás los tubos, para el caso de que tenes algún desperfecto, pues aparecía y hoy ya digamos, hoy ya no hay ningún secreto respecto de estas plantas productoras, esto en su momento en que hicimos gestiones ante las más, se espera que finalmente no hubo problemas.”

“Por supuesto que se requiere de una capacitación previa de un equipo humano que se va a hacer cargo de su mantenimiento es cierto, pero la durabilidad de este tipo de equipos en el tiempo prácticamente resultan indefinidas hasta que la empresa esta inversión siempre va a ser este restablecimiento”.

“Quiero aprovechar y en esta oportunidad agradecer a todo el personal del Hospital de Campaña, donde estuve internado 18 días, en algún momento bastante crítico, pero sí gracias a este recurso humano que está ahí en la trinchera tenemos posibilidades de seguir con vida”, finalizó Irala.

