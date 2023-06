Escándalo en el PSG: detuvieron al ex técnico de Lionel Messi

Cuando estalló el escándalo a principios de año, Galtier, que dejará el banquillo del PSG pero todavía tiene contrato en vigor, negó las acusaciones de que había realizado comentarios racistas y antimusulmanes cuando estaba al frente del Niza.

RMC Sport y otros medios franceses publicaron informaciones en las que citaban un mail filtrado del exdirector deportivo del Niza, Julien Fournier, a los dueños del club en el que acusaba a Galtier de decir que había demasiados futbolistas negros y musulmanes en el plantel.

En un comunicado enviado por su abogado a los medios franceses, Galtier dijo que quedó “estupefacto al conocer (el reporte) insultante y difamatorio” y dijo que tomaría acciones legales no especificadas.

Christopher Galtier envuelto en un escándalo racista

El entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, y su hijo han sido detenidos como parte de una investigación por acusaciones de supuesto racismo. (Foto: archivo)

Todo fue en agosto de 2021, momento en el cual el entrenador del PSG se encontraba al mando del Niza. En ese entonces empezó a correr el rumor de una serie de frases racistas que habían salido de su boca.

El ex director del club de la costa azul, Julien Fournier, asegura que el DT llegó a pedirle cambios en una plantilla: “Sólo hay negros y la mitad están en la mezquita”.

“Me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me explicaba en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria. Le pedí que fuese más concreto”, fue la frase que detonó todo.

“Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde. Me dijo que no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo. Le dije a Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente. Me dijo que tenía que darme cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía”, finalizan Romain Molina y Julien Fournier en una información de RMC Sport que sacude Francia nuevamente por cuestiones raciales.