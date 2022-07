Escalofriante aparición de una criatura con dos pares de mandíbulas y sin ojos

El hallazgo fue por parte de una mujer, la cual describió al mostruo como “un orco de El Señor de Los Anillos”. Dónde fue y qué dicen los expertos.

Un misterio se sembró esta semana en el mundo ante la aparición de una criatura aberrante, el cual fue hallado por una mujer suiza y se volvió viral. “Se parece a un orco de El Señor de los Anillos”, sostuvo. ¿De qué se trataba?

Las impactantes imágenes provienen de Andrea Jud, una mujer de 39 años que recorría las costas de Gabr el-Bint, en la península del Sinaí, en Egipto, según precisó el periódico The Mirror.

«Estaba acampando con un grupo de amigos, habíamos caminado hasta el lugar a lo largo de la costa desde Dahab. Lo vi temprano en la mañana cuando regresaba a pie por la orilla”, comentó la mujer, quien no dudó en registrar el momento y compartirlo en las redes sociales.

Las imágenes son impactantes. Los restos de esta criatura se pueden apreciar con claridad y se ve que tiene dos pares de mandíbulas (una adentro de la otra), dientes en extremo afilados, y no tiene ojos.

A su vez, según precisó la mujer, “la piel estaba seca, gris oscura y con parches”. «Estaba con una cabeza distintiva, con una boca abierta que muestra dientes afilados. No lo toqué, sólo mirarlo me hizo sentir incómoda. Me asustó. Parecía un orco de El Señor de los Anillos«, recalcó.

El misterio se profundizó más al conocer otros detalles que se dan en esta historia. Es que esta criatura fue encontrada por Jud a más de 12 metros tierra adentro, lo que estaba fuera del alcance de las olas del mar. «No pude ver ningún ojo. El cuerpo era largo y curvo, con el extremo apuntando hacia la cabeza, como un caballito de mar«, agregó.

«Me sorprendió lo grande que era, tal vez la longitud de mi brazo, y la cabeza era más grande que mi puño. Era espantoso de ver y me recordó la realidad de la muerte. Mi impresión inicial fue que se trataba de un ser que sufrió una muerte bastante horrible. No podía descifrar qué tipo de criatura era«, remarcó la mujer.

Qué dijeron los expertos sobre esta misteriosa criatura que se hizo viral

Conmocionada, la mujer, quien trabaja con consultora de desarrollo, compartió las fotos en un grupo de identificación marina en Facebook y recibió algunas respuestas, aunque otros también lo llevaron para el lado del humor.

«Es Voldemort, creo«, comentó uno de ellos, haciendo referencia al enemigo de Harry Potter, mientras que otro sugirió que podría tratarse de un «bebé monstruo del lago Ness«. “Parece un demogorgon”, dijo otro, en relación al monstruo de la serie Stranger Things.

Dejando de lado el humor, algunos de los integrantes de este grupo de Facebook comenzaron a mencionar ideas a partir de las mandíbulas de la criatura, las cuales daban algunas pistas.

Se trata de una especie de peces de anguiliformes llamadas morenas, las cuales presentan un segundo juego de mandíbulas dentro de la garganta, y cuando un pez queda atrapado dentro de las mandíbulas principales, este segundo juego se lanza hacia adelante, arrastrando a la presa hacia atrás para tragarla.

De ser este animal, que se encuentra típicamente en aguas tropicales y subtropicales, incluido el Mar Rojo, el sol egipcio pudo haberlo quemado no permitiendo su reconocimiento. Sin embargo, el misterio de su ubicación sigue.

