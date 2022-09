Es colombiano y asegura ser hijo de Shakira: pide 190 mil dólares por haber sido abandonado

El joven está convencido de que la cantante lo dio en adopción entre 1992 y 1993, cuando ella tenía 16 años.

En medio de su separación mediática con Gerard Piqué, Shakira sumó otro problema a su vida. Un joven colombiano asegura ser su hijo perdido, al que supuestamente dio en adopción entre 1992 y 1993. La historia salió a la luz gracias al actor Santiago Alarcón, que fue señalado como el progenitor.

«Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención», explicó el artista a través de sus redes sociales.

Todo se complicó cuando esta persona comenzó a contactarse con su círculo íntimo en busca de una respuesta. Como si fuera poco, se presentó en el teatro donde trabaja y logró hablarle cara a cara. «Debo reconocer que no fue para nada agresivo, pero les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares», sostuvo Alarcón.

Santiago Alarcón habló de su supuesta paternidad adolescente con Shakira

En su descargo, el actor colombiano reconoció que se quedó petrificado cuando el joven le dijo que su madre era la intérprete de «Te felicito». «Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco», relató.

Por el momento, la ex de Gerard Piqué no mencionó ni una palabra sobre este tema, pero Alarcón aclaró que no la conoce personalmente, por lo que ni siquiera existe la posibilidad de que hayan sido padres en la adolescencia.

De regreso a Barcelona tras hacer un viaje exprés a Londres, Shakira fue recibida por varios fanáticos en el aeropuerto. También se infiltraron paparazzis, que la incomodaron al preguntarle por lo rápido que Gerard Piqué presentó a su nueva pareja.

Indignada con la consulta, hizo un gesto letal que quedó registrado ante las cámaras. «Chau», pronunció molesta, aunque aliviada de que sus hijos no estuvieran presentes.

