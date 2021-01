Entre Ríos: Naufragó un catamarán con cinco chicos y los que los cuidaban cantaban para que se calmaran

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada, cuando la embarcación comenzó a hundirse los dos adultos y cinco niños, que contaban con salvavidas, naufragaron durante 6 horas agarrados de una conservadora frente a las costas de Santa Ana.

Leonardo Versalli era el timonel y se encontraba con sus tres hijos, y con un amigo que también estaba acompañado por sus dos hijos. Los cinco niños tienen entre 7 y 14 años de edad y según contó el hombre, “ya lo cuentan como una anécdota”, según manifestó en diálogo con Radio Chajarí.

Foto gentileza: El Once

Versalli contó que cuando regresaban por el lago a Federación, cerca de las 21:30 horas, sintieron un golpe en uno de los flotadores de su catamarán y este se comenzó a hundir rápidamente, primero de un costado y luego en su totalidad. A pesar de que la embarcación era segura y el agua estaba tranquila, creen que chocaron con un tronco u otro elemento contundente, eso fue lo que rompió el flotador del catamarán.

“Estuvimos unas seis horas colgados de la conservadora, fueron momentos terribles”, remarcó.

Foto gentileza: El Once

El timonel sostuvo que la espera fue dramática y en un momento comenzaron a cantar y a jugar en el agua para tratar de tranquilizar a los niños: “Los chicos estuvieron bien, pero por momentos, se asustaban porque estaban cansados y con frio”.

“Tuvimos un Dios aparte, veíamos que las embarcaciones pasaban cerca y no nos veían”, añadió el hombre.

En un momento, los náufragos decidieron “nadar y patalear” para acercarse a la costa y cuando fueron rescatados, ya se encontraban a unos 1.000 metros de la misma.

Además, el hombre sostuvo que tenían los silbatos de los salvavidas, que gritaban y movían sus remeras en el aire, pero la oscuridad de la noche no les permitía ser encontrados, hasta que una embarcación de Prefectura logró verlos, pasadas las 3 del domingo.

“Nunca en mi vida nade tanto para llegar a la orilla y salvar a los nenes. No le deseo a nadie ese momento, es horrible. No me voy a olvidar más a los nenes colgaditos de la conservadora”, expresó uno de los protagonistas de la historia con final feliz.

Y agregó que: “Los salvavidas fue lo que nos salvó la vida en esta ocasión”.

Minuto Uno