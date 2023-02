Encuentran cuerpo sin vida al borde de la Ruta Nacional 14 cerca del acceso a Virasoro

Una persona fallecida fue hallada en la mañana de hoy a la vera de la Ruta Nacional 14, en las inmediaciones del acceso a la empresa Madesca. Aún no se ha determinado la identidad de la víctima ni las circunstancias de su muerte.

En la mañana de hoy, se registró el hallazgo de una persona fallecida en el borde de la Ruta Nacional 14, cerca del acceso al Instituto Agrotécnico y cerca de la empresa Madesca.

Según han informado testigos, no se encontraron indicios de un accidente automovilístico en la zona.

Las autoridades policiales, que acudieron al lugar de los hechos después de recibir el reporte, han iniciado una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de esta persona, cuya identidad aún no ha sido revelada. Aparentemente, el cuerpo no presentaba signos de lesiones externas graves, pero aún no se ha establecido la causa de la muerte.

La policía ha solicitado la colaboración de cualquier persona que pueda tener información sobre este hecho para que se comunique con las autoridades. Por su parte, la comunidad de Virasoro ha expresado su consternación ante este triste suceso, que se produce en un contexto de preocupación creciente por la seguridad en las rutas de la zona

Fuente: Virasoro Virtual

