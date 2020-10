Encontró a su novio infiel en un hotel con su hermana: le destrozo el auto

Pasó en Río Gallegos y la mujer no dudo en romper el vehículo de alta gama con una pala parrillera. Ella se enteró porque él le mandaba fotos de cómo la engañaba.

Jessica Moskalink, de 29 años, le rompió con una pala parrillera el auto de alta gama a su prometido Daniel Osvaldo Conte porque él, para provocarla luego de una pelea, había subido fotos a su WhatsApp tomando champagne con su amante en un hotel de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, según informó el diario La Opinión Austral.

Luego trascendió que la mujer con la que estaba era nada menos que la propia hermana de la agresora. Ella lo desmintió en redes sociales, pero él se lo confesó en un audio a un amigo que lo difundió.

«¡A la casa no vuelvas nunca más, hijo de remil pà! ¡Te c… en tus hijos y en tu mujer! ¡Alcohólico drogadicto!», le gritó ella en ese momento y el episodio terminó con una denuncia por daño en la Comisaría de la Mujer y Familia.

Conte, que salió del hotel con una botella de champagne Extra Brut en la mano para increparla, se presentó en esa dependencia para declarar por lo acontecido. Jessica también fue y solicitó medidas restrictivas. El auto destrozado es marca Hyundai Genesis Coupe que, en el mercado, cotiza aproximadamente en dos millones de pesos.

Conte llevó el costoso auto a un taller para reparar los cristales. «No sabés cómo estaba», exclamó un joven empleado, destacando que «le rompió parabrisas y ventanillas, faros, chapa, techo, puerta y baúl. Le va a costar por lo menos 300.000 pesos».

Horas más tarde y ante la proliferación de la noticia, la mujer hizo un descargo en sus redes sociales, donde la acusaron de robamaridos. «Quiero hacer mi descargo: yo no robé el marido de nadie», empieza el escrito.

«Tampoco me van a sacar a mis tres hijos, ya que desde que nacieron están a cargo mío. Soy una mina laburadora y una excelente madre que siempre la peleé a la par de mis hijos para que nada les falte», destacó.

Dijo que «los problemas judiciales que tenga con los padres de mis hijos son aparte». En esa línea, señaló que «tampoco soy una mina que busca hombres con plata ya que yo todo lo que tengo lo tengo gracias a que laburé toda mi vida y con la plata de mi esfuerzo me fui comprando mis cosas. A mí nadie me regaló nada ni fui una mantenida. Me gané las cosas yo sola y la gente que me conoce perfectamente sabe mi historia», agrega.

También escribió: «Quiero aclarar también que mi hermana no estaba en ese hotel anoche, ella se encontraba en una cena de una amiga y decidió llevar a sus sobrinos a comer con ella, o sea mis hijos, creo que la gente habla por hablar y para hacer maldades o de pura envidia o bronca que nos tienen y quieren ensuciarnos».

Por último, pidió a sus contactos que viralicen su publicación y terminó: «De todas maneras, por más palabras que hablen y digan, jamás pudieron».

En su pagina de Facebook también hizo un meme donde se lee:» Y bueno, soy famosa», con varios emojis de risa.

Sin embargo, el programa «Los ángeles de la mañana», de Ángel De Brito, difundió un audio donde Conte le dice a un amigo que en el hotel efectivamente «estaba allí con la hermana de Jessica» cuando ocurrió el ataque.

Y como la panelista Yanina Latorre defendió la actitud de ella de romperle el auto al infiel, Jessica hizo un nuevo meme en su muro de Facebook donde escribió: » Yanina Latorre, te rebanco», con varios emojis de corazones. Ahora enfrenta una demanda por «daños y perjuicios».

Crónica