ENACOM: “No pedimos que dejen de usar Internet, solamente que sea más racional”

Gustavo Fernando López vicepresidente de Enacom, habló con Radio Sudamericana sobre explosión del uso de internet mediante videos por streaming, uso de redes sociales y consumo de servicios de telecomunicación, que provocó la cuarentena por el coronavirus. “No se pide que la gente no use el internes, lo que se solicita es que lo use racional y responsablemente para que todos podamos recibir el mismo ancho de banda”, aseguró el ejecutivo.

La cuarentena dispuesta por el gobierno y la recomendación de distanciamiento social con el objeto de reducir la circulación del coronavirus y limitar todo lo que se pueda su transmisión entre personas provocaron una explosión del uso de internet mediante videos por streaming, uso de redes sociales y consumo de servicios de telecomunicación.

En este sentido el vicepresidente de Enacom, Gustavo Fernando López habló con Radio Sudamericana y explicó “queremos llevar tranquilidad, no va a dejar de funcionar, lo que estamos pidiendo es el uso racional y responsable, porque internet necesitamos todos para que funcione el sistema productivo, es necesario para el sistema de Salud, Seguridad, Educativo y esas son las prioridades”.

“Esto no significa que no la podemos usar, todo lo contario porque es una herramienta fundamental en esta cuarentena pero hay un uso prioritario y para que no se haga más lento la banda es por eso que decimo que se haga un uso racional”, indicó.

Asimismo aclaró “esto quiere decir que si me mandan 50 video no reenviemos los 50 videos, Netflix bajará la calidad de imagen por 30 días y de esa manera libera un poco más el ancho de banda, pedimos que no reenvíen cosas que no son innecesarias, que utilicen los teléfonos de línea es simplemente la colaboración de todos para que usemos responsablemente internet y que siga funcionando normalmente y nadie tenga problemas de conectividad”.

El vicepresidente de Enacom también contó “el uso va en aumento, de una semana a otra aumentó un 15% , no habrá colapso pero si habrá zonas que tendrán baja conectividad, si todos colaboramos se podrá liberar la banda ancha” .

“Lo que más consume es la réplica de videos y es importante mandarlos en menor calidad, todos podamos recibir el mismo ancho de internet, pero no se debe usar en cosas que no son innecesarias”, manifestó.

En cuanto a los videos por streaming que realizan diariamente los diferentes artistas nacionales e internacionales y que capta la atención de mucho usuarios, el ejecutivo de Enacom afirmó “no es que no se pueda usar internet, lo que se pide es que se use racional y responsablemente para que todos se puedan conectar”.