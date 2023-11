En un debate caliente con Rossi, Villarruel dijo que la dolarización la harán con los ahorros de los argentinos

«Vamos a generar confianza para que los argentinos decidan utilizar sus dólares», dijo la candidata a vice de Milei.

En un debate caliente con Agustín Rossi, Victoria Villarruel reveló que el plan de dolarización de Javier Milei lo llevarán a cabo con los dólares que tienen ahorrados los argentinos.

«Tu candidato a presidente dice que va a dolarizar la Argentina, pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares, y no se sabe de dónde los va a sacar, porque no dijeron de dónde los van a sacar», le dijo el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria en uno de los mano a mano que tuvieron en el debate en A Dos Voces, emitido en TN.

«Los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer poseedor de cantidad de dólares físicos», dijo Villarruel para explicar el origen de los dólares para llevar a cabo el plan que propone Milei.

Tu candidato a presidente dice que va a dolarizar la Argentina, pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares, y no se sabe de dónde los va a sacar, porque no dijeron de dónde los van a sacar.

«Vamos a crear las condiciones de confiablidad para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar, puedan invertir y hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados como está ocurriendo hasta ahora», dijo la candidata a vice de Milei.

En un debate en el que se vio a Villarruel mucho más enfática y a Rossi más contenido y tratando de no cometer errores, el candidato a vice del peronismo sólo logró incomodar a su contrincante cuando le consultó si piensa liberar a los genocidas, lo que la libertaria evitó responder.

«Vimos hace pocos días que salió una foto tuya en una movilización en la que marchabas pidiendo la libertad de genocidas. ¿Estás de acuerdo con la libertad de los genocidas?», le preguntó Rossi sobre una foto con Cecilia Pando. «Yo lo que me parece que es importante es que reconozcamos que hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos», se escapó Villarruel. «¿Querés la libertad de los genocidas, los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia?», insistió el jefe de gabinete, pregunta que la diputada volvió a esquivar. «No me contestaste. Me voy a quedar con la sensación de que vos querés que todos los genocidas estén en libertad», remató.

En varios pasajes de la discusión dio la sensación de que Rossi buscó hacerla patinar en el debate sobre los 70, lo que finalmente logró cuando Villarruel dijo a los gritos que «no fueron 30.000». Antes, le había advertido: «No entres en eso que salís esquilado».

Villarruel por su parte atacó a Rossi con la pobreza, la inflación,, los casos de corrupción y el escándalo de espionaje ilegal del policía Zanchetta, al tiempo que lo acusó de ser «un funcionario serial» y «comodín de los cargos públicos».

Se vio a Villarruel mucho más enfática y a Rossi más contenido y tratando de no cometer errores, el candidato a vice del peronismo sólo logró incomodar a su contrincante cuando le consultó si piensa liberar a los genocidas, lo que la libertaria evitó responder

Augusto Reyna, director del Observatorio Pulsar de la UBA y experto en debates, analizó en Radio Mitre la discusión de Villarruel y Rossi, y sostuvo que el debate sirvió «más para reforzar identidades que para agregar» y opinó que ambos buscaron que el otro «genere más rechazo».

«Está claro que Rossi fue a buscar moderación y pausa. Y está claro que Villarruel confía en que exacerbar el antikirchnerismo ayuda a sumar votantes de Juntos por el Cambio», resumió Reyna respecto del trazo grueso del debate.

Para Reyna, Rossi buscó enfocarse en el futuro y las propuestas, «como una salida para no hablar del presente», mientras que Villarruel «hizo énfasis en escenificar el hartazgo social diciendo todo el tiempo que estaba indignada». «A las dos campañas les sirven cosas diferentes. A Rossi y Massa hablar sobre el futuro, ‘ este es el presente que tenés, pero el futuro puede ser peor’, y en el caso de Milei y Villarruel ‘ el presente es tan malo que ninguno de ellos te puede dar un mejor futuro’. Uno prefiere ver de acá para atrás y otro de acá para adelante», señaló el politólogo.

«La duda es si con esto Milei logra atraer a todo el votante de Juntos por el Cambio, si escenificar el hartazgo es suficiente para contener a todos esos votantes o si hay que hacer algo más que antikirchnerismo. Eso es un tema que se enfrentó Juntos por el Cambio en la elección, cuando sos todo el tiempo antikirchnerista parte de tu identidad política se termina diluyendo y termina definida por el otro. Cuando el kirchnerismo muestra que deja de ser kirchnerismo, parte de los electores modifican su voto. Este es un problema que tiene hoy La Libertad Avanza», analizó Reyna.

«Esta exacerbación del antikirchnerismo está atada al votante más duro de Juntos y en función de eso vamos a ver si tiene resultado. Lo que me queda claro es que solamente con eso no es suficiente, porque los porcentajes electorales no dan», completó Reyna.

COMPARTIR