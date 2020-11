En medio del pico de coronavirus, Donald Trump volvió a denunciar fraude junto a miles de republicanos sin barbijos ni distanciamiento

En ese marco, el presidente Donald Trump se mostró este sábado en una movilización en la ciudad de Washington para volver a denunciar un supuesto fraude del demócrata Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos.

El magnate recorrió las calles de la capital norteamericana a bordo de una camioneta blindada y rodeado por su equipo del Servicio Secreto, con su tradicional gorra roja, para dirigirse a su campo de golf en Virginia, como lo hace indefectiblemente cada fin de semana.

Miles de manifestantes republicanos, sin barbijos ni respetando un distanciamiento mínimo, acompañaron por las calles al vehículo del actual presidente para expresarse a los gritos a favor de su continuidad en la Casa Blanca.

«Es reconfortante ver todo el tremendo apoyo que hay, especialmente los mítines que están surgiendo espontáneamente en todo el país», manifestó Trump a través de las redes sociales, repitiendo que fue víctima de un fraude electoral.

>> @kayleighmcenany statement that MAGA march included +1 million is false.

Law enforcement & National Park Service not providing crowd size estimates.

Attendance was certainly thousands, but DC’s entire population is 684,000…….#MillionMAGAMarch @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/Olt2sY0FQ2

— Mike Valerio (@MikevWUSA) November 14, 2020